亚洲汇市:日圆兑美元触及两年半低点,因日相安倍向央行施加更多压力

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
欧元/日圆 亦上涨,一度触及119.86日圆高位,为2011年5月以来最高.
欧元/美元 涨至2012年4月最高水准1.3370美元,最新报1.3361,上涨0.1%.
欧洲央行总裁德拉吉在周四记者会上没有给出央行将会在近期降息的暗示,欧元随后劲扬.
德拉吉讲话令欧元空头失望,他们原本认为欧洲央行会倾向于在未来几个月降息以支撑摇摇欲坠的欧元区经济.(完)
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路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。