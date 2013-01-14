亚洲汇市:日圆兑美元触及两年半低点,因日相安倍向央行施加更多压力

欧元/日圆 亦上涨,一度触及119.86日圆高位,为2011年5月以来最高.

欧洲央行总裁德拉吉在周四记者会上没有给出央行将会在近期降息的暗示,欧元随后劲扬.

德拉吉讲话令欧元空头失望,他们原本认为欧洲央行会倾向于在未来几个月降息以支撑摇摇欲坠的欧元区经济.(完)