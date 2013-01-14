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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 07:53 BJT

东京汇市: 美元/欧元走势挣扎,瑞郎/欧元大跌后盘整

欧元兑日圆 触及约120.13的20个月新高,最新报119.71,不到一周的时间内累计上升逾5%.

欧元兑日圆大涨部分反映出对日本央行将被迫采取大胆行动刺激经济的预期.

日本新任首相安倍晋三意在彻底击退通缩,日本央行为此面临压力.

这促使美元表现优于日圆,推动美元兑日圆 升至近90.00日圆的两年半高位,据称该水准存在期权障碍.

周二亚洲市场方面没有太多重大经济消息.欧洲方面将出炉德国、意大利、西班牙、英国的消费者通胀数据,随后是美国零售销售.(完)

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