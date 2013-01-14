东京汇市: 美元/欧元走势挣扎,瑞郎/欧元大跌后盘整

韩国金融市场：韩元和韩股都跌至近四周低位，因地缘政治风险引发避险
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
欧元兑日圆 触及约120.13的20个月新高,最新报119.71,不到一周的时间内累计上升逾5%.
欧元兑日圆大涨部分反映出对日本央行将被迫采取大胆行动刺激经济的预期.
日本新任首相安倍晋三意在彻底击退通缩,日本央行为此面临压力.
这促使美元表现优于日圆,推动美元兑日圆 升至近90.00日圆的两年半高位,据称该水准存在期权障碍.
周二亚洲市场方面没有太多重大经济消息.欧洲方面将出炉德国、意大利、西班牙、英国的消费者通胀数据,随后是美国零售销售.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 程琳/王兴亚/郑茵/王翔琼/张荻/白云)
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
0232GMT * 美元在亚洲早盘时段普遍走扬，给新西兰元构成压力 * 美元指数测试美联储3月15日升息以后的最高水准 * 新西兰元/美元被压低至0.6921底部 * 日线图三重底位于0.6890/95区域，是下一道技术支撑位 * 图表：http://reut.rs/2nYOKVq (完) (编译 李婷仪 审校 白云)
================== 今日重要政经消息================= 4月10日（周一） 09:30 华宝国际股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月11日（周二） *国泰君安首日挂牌。 10:00 康臣药业股东特别大会。 11:00 贝莱德中国市场展望记者会。 15:30 银基集团股东特别大会。 4月12日（周三） 普拉达（PRADA）公布全年业绩。 10:30 太平洋航运股东周年大会。 4月13日（周四） 公布3月份外汇基金境外资产。 迅销公布中期业绩。 远东环球公布首季业绩。 4月14日（周五） 耶稣受难节公众假期。 4月17日（周一） 复活节公