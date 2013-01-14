更新版-纽约汇市: 欧元/美元触及11个月高位,因欧元区忧虑有所消退

韩国金融市场：韩元和韩股都跌至近四周低位，因地缘政治风险引发避险
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3382 1.3343 +0.29 +1.42 1.3194 美元/日圆 89.46 89.17 +0.33 +3.14 86.74 欧元/日圆 119.71 118.97 +0.62 +4.60 114.45 美元/瑞郎 0.9215 0.9133 +0.90 +0.66 0.9155 英镑/美元 1.6076 1.6130 -0.33 -1.08 1.6251 美元/加元 0.9835 0.9846 -0.11 -0.87 0.9921 澳元/美元 1.0564 1.0532 +0.30 +1.65 1.0393 欧元/瑞郎 1.2335 1.2187 +1.21 +2.15 1.2075 欧元/英镑 0.8322 0.8269 +0.64 +2.56 0.8114 新西兰元/美 0.8429 0.8362 +0.80 +1.76 0.8283 元 美元/挪威克 5.5015 5.5276 -0.47 -1.11 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.3618 7.3777 -0.22 +0.29 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.4413 6.4623 -0.32 -0.88 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.6203 8.6245 -0.05 +0.50 8.5777 朗 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/徐文焰; 审校 张涛/于春红)
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
0232GMT * 美元在亚洲早盘时段普遍走扬，给新西兰元构成压力 * 美元指数测试美联储3月15日升息以后的最高水准 * 新西兰元/美元被压低至0.6921底部 * 日线图三重底位于0.6890/95区域，是下一道技术支撑位 * 图表：http://reut.rs/2nYOKVq (完) (编译 李婷仪 审校 白云)
路透台北4月10日 - 据路透获得的文件显示，台湾塑胶 将发行70亿台币无担 保公司债，五年期、七年期发行利率分别定在1.09%、1.32%，发行金额各为33亿、37亿。 中华信评授予台塑长期信用等级为twAA-。 以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 开标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 台塑 2017年4月 1.09%/33亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 中租迪和 2017年4月 1.35%/17亿 Fitch A ------------------------