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市场报道 | 2013年 1月 15日 星期二 07:58 BJT

更新版-纽约汇市: 欧元/美元触及11个月高位,因欧元区忧虑有所消退

今日      上日      当日    今年以来   2012年
                              收市价    收市价    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3382    1.3343     +0.29     +1.42    1.3194
 美元/日圆                      89.46     89.17     +0.33     +3.14     86.74
 欧元/日圆                     119.71    118.97     +0.62     +4.60    114.45
 美元/瑞郎                     0.9215    0.9133     +0.90     +0.66    0.9155
 英镑/美元                     1.6076    1.6130     -0.33     -1.08    1.6251
 美元/加元                     0.9835    0.9846     -0.11     -0.87    0.9921
 澳元/美元                     1.0564    1.0532     +0.30     +1.65    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2335    1.2187     +1.21     +2.15    1.2075
 欧元/英镑                     0.8322    0.8269     +0.64     +2.56    0.8114
 新西兰元/美                   0.8429    0.8362     +0.80     +1.76    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.5015    5.5276     -0.47     -1.11    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.3618    7.3777     -0.22     +0.29    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.4413    6.4623     -0.32     -0.88    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.6203    8.6245     -0.05     +0.50    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
    (完)
      
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 (编译 郑茵/徐文焰; 审校 张涛/于春红)
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