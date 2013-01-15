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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 12:16 BJT

东京汇市: 日圆在甘利明言论的推动下反弹,美元走势艰难

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3361     1.3382      -0.16      +1.27     1.3194
 美元/日圆                         88.98      89.46      -0.54      +2.58      86.74
 欧元/日圆                        118.90     119.60      -0.59      +3.88     114.46
 美元/瑞郎                        0.9239     0.9215      +0.26      +0.92     0.9155
 英镑/美元                        1.6081     1.6076      +0.03      -1.05     1.6251
 美元/加元                        0.9839     0.9835      +0.04      -0.83     0.9921
 澳元/美元                        1.0544     1.0564      -0.19      +1.45     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8396     0.8429      -0.39      +1.36     0.8283
 澳元/日圆                        93.830     94.420      -0.62      +4.11     90.130
 新西兰元/日圆                    74.720     75.270      -0.73     -46.94    140.820
 英镑/日圆                        143.10     143.73      -0.44      +1.62     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2551     1.2536      +0.12      +0.09     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
      
          
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 (编译 兰秀娟/戴素萍/杜明霞/李婷仪; 审校 蔡美珍/沈以文)

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