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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 15:17 BJT

东京汇市: 日圆受日本官员言论影响反弹,FED谈话打压美元

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3346     1.3382      -0.27      +1.15     1.3194
 美元/日圆                         88.79      89.46      -0.75      +2.36      86.74
 欧元/日圆                        118.51     119.60      -0.91      +3.54     114.46
 美元/瑞郎                        0.9239     0.9215      +0.26      +0.92     0.9155
 英镑/美元                        1.6070     1.6076      -0.04      -1.11     1.6251
 美元/加元                        0.9845     0.9835      +0.10      -0.77     0.9921
 澳元/美元                        1.0545     1.0564      -0.18      +1.46     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8400     0.8429      -0.34      +1.41     0.8283
 澳元/日圆                        93.640     94.420      -0.83      +3.89     90.130
 新西兰元/日圆                    74.590     75.270      -0.90     -47.03    140.820
 英镑/日圆                        142.70     143.73      -0.72      +1.34     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2551     1.2536      +0.12      +0.09     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
      
          
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 (编译 石冠兰/李春喜/戴素萍/许娜/侯向明; 审校 蔡美珍/隋芬)

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