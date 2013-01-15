东京汇市: 日圆受日本官员言论影响反弹,FED谈话打压美元

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3346 1.3382 -0.27 +1.15 1.3194 美元/日圆 88.79 89.46 -0.75 +2.36 86.74 欧元/日圆 118.51 119.60 -0.91 +3.54 114.46 美元/瑞郎 0.9239 0.9215 +0.26 +0.92 0.9155 英镑/美元 1.6070 1.6076 -0.04 -1.11 1.6251 美元/加元 0.9845 0.9835 +0.10 -0.77 0.9921 澳元/美元 1.0545 1.0564 -0.18 +1.46 1.0393 新西兰元/美元 0.8400 0.8429 -0.34 +1.41 0.8283 澳元/日圆 93.640 94.420 -0.83 +3.89 90.130 新西兰元/日圆 74.590 75.270 -0.90 -47.03 140.820 英镑/日圆 142.70 143.73 -0.72 +1.34 140.82 澳元/新西兰元 1.2551 1.2536 +0.12 +0.09 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/李春喜/戴素萍/许娜/侯向明; 审校 蔡美珍/隋芬)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当