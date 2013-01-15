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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 05:26 BJT

纽约汇市: 日圆兑美元上涨,受日本经济财政大臣甘利明言论推助

美国12月零售销售强劲增长,而纽约联邦储备银行1月制造业指数连续第六个月萎缩.其他数据显示通胀压力仍温和,美国12月生产者物价指数(PPI)连续第三个月下降.

不过,下月美元料表现良好,因美国政府债务上限谈判即将展开,投资者料选择美元避险.

上日美元曾触及89.67日圆,为2010年6月以来最高.

日本央行将在1月21-22日举行下次政策会议.

甘利明言论也扶助日圆兑欧元,欧元/日圆 最新下跌1.3%,报118.17日圆.欧元周一曾触及20个月高位120.12日圆.

**欧元下滑**

欧元兑美元今年上涨了约1%,稍早曾因围绕美国债务上限谈判和德国疲弱数据的忧虑而下跌.

德国统计局周二公布的初值数据显示,德国经济在2012年第四季较前季萎缩0.5%.这为全年经济画下疲弱句号.欧元区主权债务危机给德国经济造成了拖累..

欧元/美元 最新报1.3297美元,日内下跌0.6%,周一时曾触及11个月高位.贾克言论曾令欧元/美元一度跌至1.3266美元.

上周欧洲央行政策会议后,欧元曾一度上扬.德拉吉言论基本视作支持欧元,且帮助降低了近期降息的预期.

尽管欧元兑美元和日圆均下跌,但兑瑞郎延续涨势,并触及13个月新高.欧元兑瑞郎 升至1.2413瑞郎,为2011年12月迄今最高.

由于欧元区债务危机忧虑减弱,早先利用瑞郎避险的投资人削减多头仓位,瑞郎承受卖压.(完)

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