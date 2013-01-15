纽约汇市: 日圆兑美元上涨,受日本经济财政大臣甘利明言论推助

《程实专栏》有多少意外可以重来？
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。
美国12月零售销售强劲增长,而纽约联邦储备银行1月制造业指数连续第六个月萎缩.其他数据显示通胀压力仍温和,美国12月生产者物价指数(PPI)连续第三个月下降.
不过,下月美元料表现良好,因美国政府债务上限谈判即将展开,投资者料选择美元避险.
上日美元曾触及89.67日圆,为2010年6月以来最高.
日本央行将在1月21-22日举行下次政策会议.
甘利明言论也扶助日圆兑欧元,欧元/日圆 最新下跌1.3%,报118.17日圆.欧元周一曾触及20个月高位120.12日圆.
**欧元下滑**
欧元兑美元今年上涨了约1%,稍早曾因围绕美国债务上限谈判和德国疲弱数据的忧虑而下跌.
德国统计局周二公布的初值数据显示,德国经济在2012年第四季较前季萎缩0.5%.这为全年经济画下疲弱句号.欧元区主权债务危机给德国经济造成了拖累..
欧元/美元 最新报1.3297美元,日内下跌0.6%,周一时曾触及11个月高位.贾克言论曾令欧元/美元一度跌至1.3266美元.
上周欧洲央行政策会议后,欧元曾一度上扬.德拉吉言论基本视作支持欧元,且帮助降低了近期降息的预期.
尽管欧元兑美元和日圆均下跌,但兑瑞郎延续涨势,并触及13个月新高.欧元兑瑞郎 升至1.2413瑞郎,为2011年12月迄今最高.
由于欧元区债务危机忧虑减弱,早先利用瑞郎避险的投资人削减多头仓位,瑞郎承受卖压.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 ? (编译 洪曦; 审校 母红)
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。
路透墨尔本4月6日 - 伦敦期铜周四守住涨幅，受工业金属进入最旺季度之际中国需求的支撑，不过在中美领导人会晤前，盘中交易稀疏。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季