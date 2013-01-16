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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 07:18 BJT

更新版-纽约汇市: 日圆兑美元上涨,ECB诺沃特尼的讲话短暂提振欧元

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 欧元/美元                     1.3289    1.3303     -0.11     +0.72    1.3194
 美元/日圆                      88.38     88.78     -0.45     +1.89     86.74
 欧元/日圆                     117.42    118.13     -0.60     +2.60    114.45
 美元/瑞郎                     0.9309    0.9318     -0.10     +1.68    0.9155
 英镑/美元                     1.6006    1.6064     -0.36     -1.51    1.6251
 美元/加元                     0.9856    0.9839     +0.17     -0.66    0.9921
 澳元/美元                     1.0572    1.0565     +0.07     +1.72    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2370    1.2397     -0.22     +2.44    1.2075
 欧元/英镑                     0.8301    0.8280     +0.25     +2.30    0.8114
 新西兰元/美                   0.8407    0.8394     +0.15     +1.50    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.5690    5.5670     +0.04     +0.11    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.4010    7.4062     -0.07     +0.83    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.5016    6.4977     +0.06     +0.05    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.6381    8.6416     -0.04     +0.70    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
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 (编译 洪曦; 审校 李军)
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