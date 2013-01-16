更新版-纽约汇市: 日圆兑美元上涨,ECB诺沃特尼的讲话短暂提振欧元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3289 1.3303 -0.11 +0.72 1.3194 美元/日圆 88.38 88.78 -0.45 +1.89 86.74 欧元/日圆 117.42 118.13 -0.60 +2.60 114.45 美元/瑞郎 0.9309 0.9318 -0.10 +1.68 0.9155 英镑/美元 1.6006 1.6064 -0.36 -1.51 1.6251 美元/加元 0.9856 0.9839 +0.17 -0.66 0.9921 澳元/美元 1.0572 1.0565 +0.07 +1.72 1.0393 欧元/瑞郎 1.2370 1.2397 -0.22 +2.44 1.2075 欧元/英镑 0.8301 0.8280 +0.25 +2.30 0.8114 新西兰元/美 0.8407 0.8394 +0.15 +1.50 0.8283 元 美元/挪威克 5.5690 5.5670 +0.04 +0.11 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.4010 7.4062 -0.07 +0.83 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.5016 6.4977 +0.06 +0.05 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.6381 8.6416 -0.04 +0.70 8.5777 朗 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 李军)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。