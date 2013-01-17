东京汇市: 美元兑日圆小跌,澳元受疲软就业数据打击而走低

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3281 1.3289 -0.06 +0.66 1.3194 美元/日圆 88.30 88.38 -0.09 +1.80 86.74 欧元/日圆 117.28 117.49 -0.18 +2.46 114.46 美元/瑞郎 0.9314 0.9309 +0.05 +1.74 0.9155 英镑/美元 1.5994 1.6006 -0.07 -1.58 1.6251 美元/加元 0.9867 0.9856 +0.11 -0.54 0.9921 澳元/美元 1.0504 1.0572 -0.64 +1.07 1.0393 新西兰元/美元 0.8391 0.8407 -0.19 +1.30 0.8283 澳元/日圆 92.770 93.440 -0.72 +2.93 90.130 新西兰元/日圆 74.090 74.320 -0.31 -47.39 140.820 英镑/日圆 141.24 141.50 -0.18 +0.30 140.82 澳元/新西兰元 1.2513 1.2569 -0.45 -0.22 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/李春喜/许娜/郑茵 审校 丁琦/白云/石冠兰/侯向明/程琳)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。