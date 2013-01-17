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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 13:21 BJT

东京汇市: 美元兑日圆小跌,澳元受疲软就业数据打击而走低

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3281     1.3289      -0.06      +0.66     1.3194
 美元/日圆                         88.30      88.38      -0.09      +1.80      86.74
 欧元/日圆                        117.28     117.49      -0.18      +2.46     114.46
 美元/瑞郎                        0.9314     0.9309      +0.05      +1.74     0.9155
 英镑/美元                        1.5994     1.6006      -0.07      -1.58     1.6251
 美元/加元                        0.9867     0.9856      +0.11      -0.54     0.9921
 澳元/美元                        1.0504     1.0572      -0.64      +1.07     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8391     0.8407      -0.19      +1.30     0.8283
 澳元/日圆                        92.770     93.440      -0.72      +2.93     90.130
 新西兰元/日圆                    74.090     74.320      -0.31     -47.39    140.820
 英镑/日圆                        141.24     141.50      -0.18      +0.30     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2513     1.2569      -0.45      -0.22     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 
      
      
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 (编译 石冠兰/李春喜/许娜/郑茵 审校 丁琦/白云/石冠兰/侯向明/程琳)

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