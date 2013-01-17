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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 16:04 BJT

东京汇市: 日圆下滑,日本经济财政大臣澄清日前言论

纽约       当日      今年来     2012年
                                最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                
 欧元/美元                         1.3285     1.3289      -0.03      +0.69     1.3194
 美元/日圆                          88.58      88.38      +0.23      +2.12      86.74
 欧元/日圆                         117.68     117.49      +0.16      +2.81     114.46
 美元/瑞郎                         0.9348     0.9309      +0.42      +2.11     0.9155
 英镑/美元                         1.5983     1.6006      -0.14      -1.65     1.6251
 美元/加元                         0.9867     0.9856      +0.11      -0.54     0.9921
 澳元/美元                         1.0504     1.0572      -0.64      +1.07     1.0393
 新西兰元/美元                     0.8394     0.8407      -0.15      +1.34     0.8283
 澳元/日圆                         93.040     93.440      -0.43      +3.23     90.130
 新西兰元/日圆                     74.350     74.320      +0.04     -47.20    140.820
 英镑/日圆                         141.59     141.50      +0.06      +0.55     140.82
 澳元/新西兰元                     1.2511     1.2569      -0.46      -0.23     1.2540
                                                                                     
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基
 准计算.
    (完)    
    
      
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 (编译 许娜/石冠兰/王洋/杜明霞; 审校 蔡美珍)

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