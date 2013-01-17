重发-东京汇市: 日圆空头氛围浓厚,下步关注中国数据

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(重发以补充遗漏段落)
* 市场基于对日本央行采取大胆行动的预期布置仓位
* 日圆兑美元触及两年半低点,兑欧元触及20个月低点
* 新西兰元下跌,因通胀数据温和
* 包括GDP在内的中国数据是下个焦点
路透悉尼1月18日 - 日圆兑美元周五大跌至两年半低点,因市场预期日本央行将采取大胆举措抗击通缩.
了解日本央行想法的消息人士对路透表示,日本央行将在下周考虑承诺无限量购买资产,直到预见通胀可达2%.
此举将代表日本央行的保守立场发生明显转变,该央行曾多次拒绝要其采取大胆行动的要求.若央行在1月21-22日会议上选择追加资产购买计划规模这一更常规的举措,也将大大出乎市场预期.
美元兑日圆 上涨2日圆至高点90.14,此为2010年中以来高位.欧元兑日圆 飙涨3日圆升向20个月高位120.62.两个货币对在亚洲盘初均在隔夜高位附近交投.
美元兑日圆的初步阻力位似在90.34附近,即2010年5月至2011年10月跌势的76.4%回档位.若突破该水准,将看向2010年高点94.99.
澳元兑日圆 升至四年高位约95.00日圆.
交易商称,目前风险是日本央行没有达到市场预期中的行动力度.
"我们认为,日本央行政策会议结果有让人失望的风险,因此日圆有上涨空间.现在普遍预期是日本央行将采用2%的通胀目标.不过在接近第二季对新总裁、副总裁提名前,央行可能不会采取更激进的措施."法国巴黎银行策略师Kiran Kowshik称.
美元兑欧元和澳元等其它较高收益货币也出现下跌,因此前公布的美国房屋开工和初请失业金数据乐观,提振风险偏好.
欧元 最新报1.3375美元,接近周一所及11个月高位1.3404美元.澳元兑美元 报1.0547美元,扳回周四因澳洲就业数据不佳录得的跌幅. 后市取决于约0200GMT公布的关键中国经济数据.若数据证实中国经济成长加速,无疑有助于提振风险资产.
不过新西兰元出现回落,因之前公布的数据显示该国第四季消费者物价指数意外下滑,年通胀率接近13年低点.
这一结果意味着,新西兰央行有可能在更长时间内维持利率在纪录低点.
"预期通胀率在未来两个季度将继续偏低,因此央行按兵不动的时间有可能略长于我们12月时的预期,"ASB Bank首席经济分析师Nick Tuffley说.
数据公布后,新西兰元/美元 跌0.01美元,一度触及0.8324低点,随后回升至0.8365.(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 程琳/王翔琼/程琳/郑茵; 审校 王丽鑫/郑茵/李爽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。