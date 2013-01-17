重发-东京汇市: 日圆空头氛围浓厚,下步关注中国数据

(重发以补充遗漏段落)

* 市场基于对日本央行采取大胆行动的预期布置仓位

* 日圆兑美元触及两年半低点,兑欧元触及20个月低点

* 新西兰元下跌,因通胀数据温和

* 包括GDP在内的中国数据是下个焦点

路透悉尼1月18日 - 日圆兑美元周五大跌至两年半低点,因市场预期日本央行将采取大胆举措抗击通缩.

了解日本央行想法的消息人士对路透表示,日本央行将在下周考虑承诺无限量购买资产,直到预见通胀可达2%.

此举将代表日本央行的保守立场发生明显转变,该央行曾多次拒绝要其采取大胆行动的要求.若央行在1月21-22日会议上选择追加资产购买计划规模这一更常规的举措,也将大大出乎市场预期.

美元兑日圆 上涨2日圆至高点90.14,此为2010年中以来高位.欧元兑日圆 飙涨3日圆升向20个月高位120.62.两个货币对在亚洲盘初均在隔夜高位附近交投.

美元兑日圆的初步阻力位似在90.34附近,即2010年5月至2011年10月跌势的76.4%回档位.若突破该水准,将看向2010年高点94.99.

澳元兑日圆 升至四年高位约95.00日圆.

交易商称,目前风险是日本央行没有达到市场预期中的行动力度.

"我们认为,日本央行政策会议结果有让人失望的风险,因此日圆有上涨空间.现在普遍预期是日本央行将采用2%的通胀目标.不过在接近第二季对新总裁、副总裁提名前,央行可能不会采取更激进的措施."法国巴黎银行策略师Kiran Kowshik称.

美元兑欧元和澳元等其它较高收益货币也出现下跌,因此前公布的美国房屋开工和初请失业金数据乐观,提振风险偏好.

欧元 最新报1.3375美元,接近周一所及11个月高位1.3404美元.澳元兑美元 报1.0547美元,扳回周四因澳洲就业数据不佳录得的跌幅. 后市取决于约0200GMT公布的关键中国经济数据.若数据证实中国经济成长加速,无疑有助于提振风险资产.

不过新西兰元出现回落,因之前公布的数据显示该国第四季消费者物价指数意外下滑,年通胀率接近13年低点.

这一结果意味着,新西兰央行有可能在更长时间内维持利率在纪录低点.

"预期通胀率在未来两个季度将继续偏低,因此央行按兵不动的时间有可能略长于我们12月时的预期,"ASB Bank首席经济分析师Nick Tuffley说.

数据公布后,新西兰元/美元 跌0.01美元,一度触及0.8324低点,随后回升至0.8365.(完)

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