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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 12:54 BJT

东京汇市: 日圆接近两年半低位,因预计日央行将采取大胆宽松举措

纽约       当日      今年来     2012年
                                  最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                  
 欧元/美元                           1.3389     1.3374      +0.11      +1.48     1.3194
 美元/日圆                            90.08      89.86      +0.24      +3.85      86.74
 欧元/日圆                           120.57     120.19      +0.32      +5.34     114.46
 美元/瑞郎                           0.9370     0.9323      +0.50      +2.35     0.9155
 英镑/美元                           1.5982     1.5991      -0.06      -1.66     1.6251
 美元/加元                           0.9867     0.9855      +0.12      -0.54     0.9921
 澳元/美元                           1.0517     1.0545      -0.27      +1.19     1.0393
 新西兰元/美元                       0.8350     0.8360      -0.12      +0.81     0.8283
 澳元/日圆                           94.710     94.740      -0.03      +5.08     90.130
 新西兰元/日圆                       75.200     75.590      -0.52     -46.60    140.820
 英镑/日圆                           143.93     143.74      +0.13      +2.21     140.82
 澳元/新西兰元                       1.2589     1.2525      +0.51      +0.39     1.2540
                                                                                       
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准
 计算.
 (完)
      
          
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 (编译 李婷仪; 审校 杜明霞)
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