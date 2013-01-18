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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 15:55 BJT

东京汇市: 日圆触及两年半低点,市场预期日本央行将有大胆举措

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3381     1.3374      +0.05      +1.42     1.3194
 美元/日圆                         90.00      89.86      +0.16      +3.76      86.74
 欧元/日圆                        120.43     120.19      +0.20      +5.22     114.46
 美元/瑞郎                        0.9370     0.9323      +0.50      +2.35     0.9155
 英镑/美元                        1.5977     1.5991      -0.09      -1.69     1.6251
 美元/加元                        0.9871     0.9855      +0.16      -0.50     0.9921
 澳元/美元                        1.0521     1.0545      -0.23      +1.23     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8354     0.8360      -0.07      +0.86     0.8283
 澳元/日圆                        94.740     94.740      +0.00      +5.11     90.130
 新西兰元/日圆                    75.160     75.590      -0.57     -46.63    140.820
 英镑/日圆                        143.80     143.74      +0.04      +2.12     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2594     1.2525      +0.55      +0.43     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
           
      
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 (编译 侯向明; 审校 石冠兰)
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