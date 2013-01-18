东京汇市: 日圆触及两年半低点,市场预期日本央行将有大胆举措

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3381 1.3374 +0.05 +1.42 1.3194 美元/日圆 90.00 89.86 +0.16 +3.76 86.74 欧元/日圆 120.43 120.19 +0.20 +5.22 114.46 美元/瑞郎 0.9370 0.9323 +0.50 +2.35 0.9155 英镑/美元 1.5977 1.5991 -0.09 -1.69 1.6251 美元/加元 0.9871 0.9855 +0.16 -0.50 0.9921 澳元/美元 1.0521 1.0545 -0.23 +1.23 1.0393 新西兰元/美元 0.8354 0.8360 -0.07 +0.86 0.8283 澳元/日圆 94.740 94.740 +0.00 +5.11 90.130 新西兰元/日圆 75.160 75.590 -0.57 -46.63 140.820 英镑/日圆 143.80 143.74 +0.04 +2.12 140.82 澳元/新西兰元 1.2594 1.2525 +0.55 +0.43 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明; 审校 石冠兰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。