纽约汇市: 日圆下滑至31个月低位,因预期日本央行将在下周行动

**中国中数据令风险资产承压**

中国公布2012年经济成长放缓后,围绕全球经济增长的担忧使得风险人气承受压力.澳元和加元等与全球经济成长相关联的货币受该数据拖累而下挫.

澳元兑美元 下滑0.4%至1.0504美元.加元兑美元 跌至0.9923加元.

只要美国政界人士仍就如何上调该国债务上限争执不下,下月美元兑澳元等风险较高的货币就可能进一步上涨.

由于人们担心债务上限问题,1月美国消费者信心指数连续第二个月下降,并触及逾一年最低水平.

不过,午盘时高风险资产获得支撑.此前美国众议院共和党领袖表示,下周料寻求通过一项延长举债上限三个月的议案,以迫使参议院通过预算..

与此同时,欧元区经济状况仍低迷,若该地区数据持续疲弱,欧洲央行(ECB)或将在未来几个月内决定降息.

欧元兑日圆 最新下跌0.2%,报119.94日圆,稍早一度触及2011年5月迄今最高120.70日圆.

欧元兑瑞郎 稍早攀升至20个月高位1.2568瑞郎,分析师预计瑞郎将持续疲弱.欧元/瑞郎最新下跌0.2%,报1.2446瑞郎.

欧元兑美元 自1.3401美元回落,该水准略低于周一创下的11个月高点1.3403.欧元/美元最新下挫0.4%,报1.3403美元.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价