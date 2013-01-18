纽约汇市: 日圆下滑至31个月低位,因预期日本央行将在下周行动

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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**中国中数据令风险资产承压**
中国公布2012年经济成长放缓后,围绕全球经济增长的担忧使得风险人气承受压力.澳元和加元等与全球经济成长相关联的货币受该数据拖累而下挫.
澳元兑美元 下滑0.4%至1.0504美元.加元兑美元 跌至0.9923加元.
只要美国政界人士仍就如何上调该国债务上限争执不下,下月美元兑澳元等风险较高的货币就可能进一步上涨.
由于人们担心债务上限问题,1月美国消费者信心指数连续第二个月下降,并触及逾一年最低水平.
不过,午盘时高风险资产获得支撑.此前美国众议院共和党领袖表示,下周料寻求通过一项延长举债上限三个月的议案,以迫使参议院通过预算..
与此同时,欧元区经济状况仍低迷,若该地区数据持续疲弱,欧洲央行(ECB)或将在未来几个月内决定降息.
欧元兑日圆 最新下跌0.2%,报119.94日圆,稍早一度触及2011年5月迄今最高120.70日圆.
欧元兑瑞郎 稍早攀升至20个月高位1.2568瑞郎,分析师预计瑞郎将持续疲弱.欧元/瑞郎最新下跌0.2%,报1.2446瑞郎.
欧元兑美元 自1.3401美元回落,该水准略低于周一创下的11个月高点1.3403.欧元/美元最新下挫0.4%,报1.3403美元.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。