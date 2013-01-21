东京汇市: 日圆/美元从两年半低点反弹,静候日本央行政策会议结果

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3321 1.3317 +0.03 +0.96 1.3194 美元/日圆 89.70 90.05 -0.39 +3.41 86.74 欧元/日圆 119.50 119.96 -0.38 +4.40 114.46 美元/瑞郎 0.9345 0.9349 -0.04 +2.08 0.9155 英镑/美元 1.5867 1.5866 +0.01 -2.36 1.6251 美元/加元 0.9911 0.9916 -0.05 -0.10 0.9921 澳元/美元 1.0513 1.0508 +0.05 +1.15 1.0393 新西兰元/美元 0.8356 0.8368 -0.14 +0.88 0.8283 澳元/日圆 94.310 94.650 -0.36 +4.64 90.130 新西兰元/日圆 74.950 75.330 -0.50 -46.78 140.820 英镑/日圆 142.30 142.98 -0.48 +1.05 140.82 澳元/新西兰元 1.2575 1.2558 +0.14 +0.28 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算 . (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽; 审校 郑茵)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编