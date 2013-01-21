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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 12:32 BJT

东京汇市: 日圆/美元从两年半低点反弹,静候日本央行政策会议结果

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3321      1.3317       +0.03       +0.96      1.3194
 美元/日圆                            89.70       90.05       -0.39       +3.41       86.74
 欧元/日圆                           119.50      119.96       -0.38       +4.40      114.46
 美元/瑞郎                           0.9345      0.9349       -0.04       +2.08      0.9155
 英镑/美元                           1.5867      1.5866       +0.01       -2.36      1.6251
 美元/加元                           0.9911      0.9916       -0.05       -0.10      0.9921
 澳元/美元                           1.0513      1.0508       +0.05       +1.15      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8356      0.8368       -0.14       +0.88      0.8283
 澳元/日圆                           94.310      94.650       -0.36       +4.64      90.130
 新西兰元/日圆                       74.950      75.330       -0.50      -46.78     140.820
 英镑/日圆                           142.30      142.98       -0.48       +1.05      140.82
 澳元/新西兰元                       1.2575      1.2558       +0.14       +0.28      1.2540
                                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
 .
 (完)
         
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 (编译 李爽; 审校 郑茵)

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