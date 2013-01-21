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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 16:06 BJT

东京汇市: 日圆兑美元从两年半低位反弹,市场等待日本央行会议结果

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3323     1.3317      +0.05      +0.98     1.3194
 美元/日圆                         89.57      90.05      -0.53      +3.26      86.74
 欧元/日圆                        119.37     119.96      -0.49      +4.29     114.46
 美元/瑞郎                        0.9329     0.9349      -0.21      +1.90     0.9155
 英镑/美元                        1.5877     1.5866      +0.07      -2.30     1.6251
 美元/加元                        0.9913     0.9916      -0.03      -0.08     0.9921
 澳元/美元                        1.0515     1.0508      +0.07      +1.17     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8358     0.8368      -0.12      +0.91     0.8283
 澳元/日圆                        94.190     94.650      -0.49      +4.50     90.130
 新西兰元/日圆                    74.900     75.330      -0.57     -46.81    140.820
 英镑/日圆                        142.26     142.98      -0.50      +1.02     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2574     1.2558      +0.13      +0.27     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
    
      
          
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 (编译 隋芬; 审校 艾茂林/侯向明)

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