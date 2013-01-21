东京汇市: 日圆近期猛跌之势暂停,等待日本央行决定

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
欧元兑美元 几无变动,报1.3315美元.欧元自一周前触及10个月高位1.3404美元后,一直受困于1.3400上方的卖盘.
但由于欧洲央行近来对欧元区前景愈趋乐观,且打压了进一步降息的预期,分析师预计短期欧元表现将持续跑赢美元.
德国央行周一表示,德国经济滑坡应该只是暂时现象,并称欧元区最大的经济体可能已经触底回升.
商品货币交投在隔夜市场同样淡静,兑美元均持稳.澳元兑美元 报1.0517美元,盘中交投于1.0493/0525美元的窄幅区间.1.0500美元下方料有支撑.
除了日本央行,周二亚洲没有重大经济新闻.欧洲则将公布备受关注的ZEW调查,结果料将显示1月德国企业景气和投资者信心进一步回暖.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 梁睿雪; 审校 张荻)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编