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亚洲 | 2013年 1月 22日 星期二 06:55 BJT

东京汇市: 日圆近期猛跌之势暂停,等待日本央行决定

欧元兑美元 几无变动,报1.3315美元.欧元自一周前触及10个月高位1.3404美元后,一直受困于1.3400上方的卖盘.

但由于欧洲央行近来对欧元区前景愈趋乐观,且打压了进一步降息的预期,分析师预计短期欧元表现将持续跑赢美元.

德国央行周一表示,德国经济滑坡应该只是暂时现象,并称欧元区最大的经济体可能已经触底回升.

商品货币交投在隔夜市场同样淡静,兑美元均持稳.澳元兑美元 报1.0517美元,盘中交投于1.0493/0525美元的窄幅区间.1.0500美元下方料有支撑.

除了日本央行,周二亚洲没有重大经济新闻.欧洲则将公布备受关注的ZEW调查,结果料将显示1月德国企业景气和投资者信心进一步回暖.(完)

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