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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 12:49 BJT

东京汇市: 日圆持坚,澳元因通胀数据温和而下滑

纽约       当日     今年来     2012年
                                最新报价   上收市价      涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3312     1.3320      -0.06      +0.89     1.3194
 美元/日圆                         88.47      88.70      -0.26      +1.99      86.74
 欧元/日圆                        117.74     118.17      -0.36      +2.87     114.46
 美元/瑞郎                        0.9289     0.9291      -0.02      +1.46     0.9155
 英镑/美元                        1.5834     1.5837      -0.02      -2.57     1.6251
 美元/加元                        0.9920     0.9915      +0.05      -0.01     0.9921
 澳元/美元                        1.0532     1.0565      -0.31      +1.34     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8400     0.8407      -0.08      +1.41     0.8283
 澳元/日圆                        93.170     93.750      -0.62      +3.37     90.130
 新西兰元/日圆                    74.310     74.600      -0.39     -47.23    140.820
 英镑/日圆                        140.03     140.48      -0.32      -0.56     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2536     1.2563      -0.21      -0.03     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
      
          
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 (编译 杜明霞/梁睿雪/石冠兰/丁琦; 审校 孙茉莉/高琦/侯向明/隋芬)

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