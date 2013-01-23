东京汇市: 日圆持坚,澳元因通胀数据温和而下滑

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3312 1.3320 -0.06 +0.89 1.3194 美元/日圆 88.47 88.70 -0.26 +1.99 86.74 欧元/日圆 117.74 118.17 -0.36 +2.87 114.46 美元/瑞郎 0.9289 0.9291 -0.02 +1.46 0.9155 英镑/美元 1.5834 1.5837 -0.02 -2.57 1.6251 美元/加元 0.9920 0.9915 +0.05 -0.01 0.9921 澳元/美元 1.0532 1.0565 -0.31 +1.34 1.0393 新西兰元/美元 0.8400 0.8407 -0.08 +1.41 0.8283 澳元/日圆 93.170 93.750 -0.62 +3.37 90.130 新西兰元/日圆 74.310 74.600 -0.39 -47.23 140.820 英镑/日圆 140.03 140.48 -0.32 -0.56 140.82 澳元/新西兰元 1.2536 1.2563 -0.21 -0.03 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/梁睿雪/石冠兰/丁琦; 审校 孙茉莉/高琦/侯向明/隋芬)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)