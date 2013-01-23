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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 15:13 BJT

东京汇市: 日圆反弹,温和通胀数据打压澳元下滑

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3292      1.3320       -0.21       +0.74      1.3194
 美元/日圆                            88.06       88.70       -0.72       +1.52       86.74
 欧元/日圆                           117.05      118.17       -0.95       +2.26      114.46
 美元/瑞郎                           0.9289      0.9291       -0.02       +1.46      0.9155
 英镑/美元                           1.5812      1.5837       -0.16       -2.70      1.6251
 美元/加元                           0.9926      0.9915       +0.11       +0.05      0.9921
 澳元/美元                           1.0538      1.0565       -0.26       +1.40      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8410      0.8407       +0.04       +1.53      0.8283
 澳元/日圆                           92.810      93.750       -1.00       +2.97      90.130
 新西兰元/日圆                       74.070      74.600       -0.71      -47.40     140.820
 英镑/日圆                           139.27      140.48       -0.86       -1.10      140.82
 澳元/新西兰元                       1.2527      1.2563       -0.29       -0.10      1.2540
                                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
 .
 (完)
      
      
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 (编译 许娜; 审校 石冠兰)

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