纽约汇市: 日圆兑美元连涨第三日,但下行趋势未变

* 日圆兑美元连涨三日,为去年6月以来最大三日百分比涨幅

* 日圆再现长期疲弱的走势,因臆测日本央行将采取更激进的刺激举措

* IMF调降2013年全球成长预期,因欧元区衰退非常顽固

路透纽约1月23日 - 日圆兑美元和欧元周三走强,昨日日本央行并未如市场所愿宣布采取更激进的货币宽松政策,投资者倍感失望,但日圆走软之势保持完整.

美元兑日圆连跌第三日,期间累计回落1.6%,为七个月来最大三日百分比跌幅.不过,自11月中以来,美元兑日圆仍上涨约10%.

分析师预计,日圆走疲之势将重现.日本央行仍会面临压力,向经济中注入更多刺激,这将损及日圆.期权市场技术图表和建仓情况也直指日圆中期走软,部分市场人士预计,日圆/美元将跌向100日圆.

Pioneer Investments的董事Paresh Upadhyaya表示,美元在第四季度走强可能加重日圆的跌势动能.

"美国经济表现强于预期,"Upadhyaya说,"美国收益率将开始攀升,且息差将向对日圆不利的方向发展."

美元兑日圆 跌0.1%,报88.59日圆,根据路透数据,从周一触及的两年半高位90.25日圆回落.

加元重挫,之前加拿大央行保持指标利率在1.0%不变,且推迟了升息的时机.美元兑加元 跳升0.8%,报0.998加元.

"加拿大央行实际上将升息时间向后推了至少六个月,"德意志银行G10外汇策略部主管Alan Ruskin表示.

英镑/美元从近五个月低位反弹,之前强于预期的英国就业数据和英国央行会议记录令市场对是否需要进一步放宽货币政策存疑.英镑 尾盘基本持稳在1.5838美元.

欧元兑美元 跌0.1%,报1.3312美元,交易商称,受累于技术性因素和国际货币基金组织(IMF)下调2013年全球成长预期,部分因欧元区衰退非常顽固,出人意料.

IMF的首席经济学家布兰查德也表示,"空气中弥漫着乐观情绪,尤其是金融市场,部分谨慎乐观情绪或许的确是有道理的."

"市场正在进行一些对现实的反省,"Upadhyaya说,"这可能会导致风险意愿引发的涨势暂停."

**看空日圆**

欧元兑日圆 跌0.1%,报118.05日圆,三日连跌累计回落1.6%,为去年11月以来的最大三日跌幅.

日本央行周二表示,不设限购买资产的承诺只能从明年开始,令那些预期央行将更早采取更大规模举措的投资者感到失望.

分析师称,日本央行领导人4月更迭预计也会使日圆承压.市场预期,首相安倍晋三将任命支持采取更激进货币宽松政策的人出任日本央行总裁.

"市场显然对日本央行的举措感到失望.不过,我认为,过去三日的走势并不表示美元/日元的涨势发生逆转,"法国巴黎银行的汇市策略师Vassili Serebriakov表示.

"我们仍看到有很多美元/日圆买盘,我们仍预计美元/日圆将继续攀升,"他表示.