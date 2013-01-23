东京汇市: 日圆反弹势头暂歇,静待日本及中国经济数据

日本股市：日经指数小幅收高，因日圆涨势消退
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二的讲话凸显这一乐观情绪,他称欧元区对2013年比去年更有信心.但他提醒该地区政府需要进行改革.
大宗商品货币当中加元波动颇大.部分由于加拿大经济产能过剩且通胀温和,该国央行延后升息时间,打压加元挫跌.
美元兑加元 升至两个月高位1.0005加元,最新报0.9995加元.澳元表现远优于加元,兑加元 触及五个半月高点1.0547加元.新西兰元兑加元 飙涨至2007年以来最高.
"澳元/加元和新西兰元/加元分别在1.0600和0.8400上方有进一步的上行风险.同时我们倾向于在美元/加元升穿平价水准后卖出美元,1.0050为首道明显的阻力位."法国巴黎银行策略师Vassili Serebriakov表示.
整体而言,风险资产的需求应会持续受支撑,归因欧洲经济转好,且眼下美国政府触及债务上限的短期威胁消除.
美国众议院周三通过共和党提出的一项计划,允许联邦政府能在5月中旬之前继续借债,为该计划迅速实施扫清了道路.此前参议院民主党领袖和白宫均对此表示支持. (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚/徐文焰/李爽/王翔琼; 审校 龚芳/孙茉莉/程琳)
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
* 五年券106/5期殖利率连二日收升 * 台股弹且放空零成本，市场偏空操作 * 下周接近标债，交投有望回温 * 五年券106/5期明日区间先看0.82-0.86% 路透台北4月5日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周三收小升； 交易员指出，在台股强攻且往下追价意愿低之下，市场多偏空操作促殖利率开高收升，惟交 投冷清。 他们表示，上月10年券波动幅度大，不少交易员遭到停权，今天是4月的第一个交易日 ，先前遭停权的交易员今起恢复交易；惟市场缺明确方向，加上放空零成本，市场多采偏空 操作，带动殖利率连二日收升。 〞上个月很多家被停权，今天又恢复交易了，有人就往上KK看。〞一大型证券商交易员 说。 另一大型证券商交易员指出，因清明长假后台股强攻，在台股看起来相当〞硬朗〞，且 有望持续往上攻，而台债短线又缺乏利多之下，往下追价意愿低，市场试着往上做，但交投 依旧冷清，成交量不大。 他表示，下周随着标债进入倒数，料交投有望转趋热络；〞哎呀，台债现在没有什么事 ，没有人要追啊，
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%