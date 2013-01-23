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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 07:28 BJT

东京汇市: 日圆反弹势头暂歇,静待日本及中国经济数据

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二的讲话凸显这一乐观情绪,他称欧元区对2013年比去年更有信心.但他提醒该地区政府需要进行改革.

大宗商品货币当中加元波动颇大.部分由于加拿大经济产能过剩且通胀温和,该国央行延后升息时间,打压加元挫跌.

美元兑加元 升至两个月高位1.0005加元,最新报0.9995加元.澳元表现远优于加元,兑加元 触及五个半月高点1.0547加元.新西兰元兑加元 飙涨至2007年以来最高.

"澳元/加元和新西兰元/加元分别在1.0600和0.8400上方有进一步的上行风险.同时我们倾向于在美元/加元升穿平价水准后卖出美元,1.0050为首道明显的阻力位."法国巴黎银行策略师Vassili Serebriakov表示.

整体而言,风险资产的需求应会持续受支撑,归因欧洲经济转好,且眼下美国政府触及债务上限的短期威胁消除.

美国众议院周三通过共和党提出的一项计划,允许联邦政府能在5月中旬之前继续借债,为该计划迅速实施扫清了道路.此前参议院民主党领袖和白宫均对此表示支持. (完)

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