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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 15:28 BJT

东京汇市: 空头回补帮助美元兑日圆反弹,日圆下跌趋势未改

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3339     1.3316      +0.17      +1.10     1.3194
 美元/日圆                         89.33      88.59      +0.84      +2.99      86.74
 欧元/日圆                        119.20     118.16      +0.88      +4.14     114.46
 美元/瑞郎                        0.9303     0.9290      +0.14      +1.62     0.9155
 英镑/美元                        1.5840     1.5844      -0.03      -2.53     1.6251
 美元/加元                        0.9996     0.9989      +0.07      +0.76     0.9921
 澳元/美元                        1.0523     1.0553      -0.28      +1.25     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8434     0.8420      +0.17      +1.82     0.8283
 澳元/日圆                        94.050     93.580      +0.50      +4.35     90.130
 新西兰元/日圆                    75.370     74.610      +1.02     -46.48    140.820
 英镑/日圆                        141.56     140.57      +0.70      +0.53     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2476     1.2534      -0.46      -0.51     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 沈以文)
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