版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 25日 星期五 07:14 BJT

纽约汇市: 日圆/美元跌至两年半低点,因日本官员称日圆跌势未完

今日        上日        当日      今年以来     2012年
                                   收市价      收市价      涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3374      1.3316       +0.44       +1.36      1.3194
 美元/日圆                            90.33       88.59       +1.96       +4.14       86.74
 欧元/日圆                           120.80      118.00       +2.37       +5.55      114.45
 美元/瑞郎                           0.9289      0.9290       -0.01       +1.46      0.9155
 英镑/美元                           1.5844      1.5837       +0.04       -2.50      1.6251
 美元/加元                           1.0024      0.9989       +0.35       +1.04      0.9921
 澳元/美元                           1.0450      1.0553       -0.98       +0.55      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2378      1.2378       +0.00       +2.51      1.2075
 欧元/英镑                           0.8468      0.8402       +0.79       +4.36      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8420      0.8407       +0.15       +1.65      0.8283
 美元/挪威克朗                       5.5250      5.5566       -0.57       -0.68      5.5630
 欧元/挪威克朗                       7.3999      7.4280       -0.38       +0.81      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.4880      6.5102       -0.34       -0.16      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.6798      8.6765       +0.04       +1.19      8.5777
                                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
 .
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐