纽约汇市: 日圆/美元跌至两年半低点,因日本官员称日圆跌势未完

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3374 1.3316 +0.44 +1.36 1.3194 美元/日圆 90.33 88.59 +1.96 +4.14 86.74 欧元/日圆 120.80 118.00 +2.37 +5.55 114.45 美元/瑞郎 0.9289 0.9290 -0.01 +1.46 0.9155 英镑/美元 1.5844 1.5837 +0.04 -2.50 1.6251 美元/加元 1.0024 0.9989 +0.35 +1.04 0.9921 澳元/美元 1.0450 1.0553 -0.98 +0.55 1.0393 欧元/瑞郎 1.2378 1.2378 +0.00 +2.51 1.2075 欧元/英镑 0.8468 0.8402 +0.79 +4.36 0.8114 新西兰元/美元 0.8420 0.8407 +0.15 +1.65 0.8283 美元/挪威克朗 5.5250 5.5566 -0.57 -0.68 5.5630 欧元/挪威克朗 7.3999 7.4280 -0.38 +0.81 7.3403 美元/瑞典克朗 6.4880 6.5102 -0.34 -0.16 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.6798 8.6765 +0.04 +1.19 8.5777 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算 . (完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。