纽约汇市: 欧元兑美元上涨,受欧元区银行业体系展示复苏迹象带动

金砖国家：4月13日股汇市收盘纵览
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
期权市场上,交易商报告称有欧元看多期权需求,尽管一个月期欧元/美元风险逆转指标 周五仍显示略偏向欧元卖权.不过,这已经是2009年11月迄今最低欧元卖权水平.
美元兑日圆 一度升至91.19日圆 的2010年6月迄今最高水平,超过据报在90.75和91日圆的期权障碍.美元/日圆最新上涨0.8%,报91.07日圆.
本周,美元兑日圆上涨约1%,且自11月11日止当周以来,每周均走高.
11月中旬以来,有关日本新首相安倍晋三将迫使该国央行出台更加激进措施的市场预期,已经让日圆/美元重挫逾10%.许多人认为日圆还将续跌.
日圆大幅下跌已经让海外各国蹙眉.德国总理梅克尔周四称,日本令人担忧.但日本财务大臣麻生太郎周五表示,货币宽松政策旨在推动经济走出通货紧缩,而非操纵汇率.
法国巴黎银行在一份报告中称,日圆下跌动能仍较强劲,但海外政界人士和日本官员就日圆走弱不断发表声明,料会加剧其波动程度.
欧元兑日圆 上扬1.5%,报122.61日圆,本周有望升高2.2%,为连续第七周上涨.稍早曾触及122.77,是2011年4月中旬以来最高水平.(完)
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路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月14日(五) 0430 日本工业生产(修正值) 2月 -- +2.0% 产能利用率指数(较前月) -- +0.1% 4月15-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) --