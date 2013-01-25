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亚洲 | 2013年 1月 26日 星期六 05:06 BJT

纽约汇市: 欧元兑美元上涨,受欧元区银行业体系展示复苏迹象带动

期权市场上,交易商报告称有欧元看多期权需求,尽管一个月期欧元/美元风险逆转指标 周五仍显示略偏向欧元卖权.不过,这已经是2009年11月迄今最低欧元卖权水平.

美元兑日圆 一度升至91.19日圆 的2010年6月迄今最高水平,超过据报在90.75和91日圆的期权障碍.美元/日圆最新上涨0.8%,报91.07日圆.

本周,美元兑日圆上涨约1%,且自11月11日止当周以来,每周均走高.

11月中旬以来,有关日本新首相安倍晋三将迫使该国央行出台更加激进措施的市场预期,已经让日圆/美元重挫逾10%.许多人认为日圆还将续跌.

日圆大幅下跌已经让海外各国蹙眉.德国总理梅克尔周四称,日本令人担忧.但日本财务大臣麻生太郎周五表示,货币宽松政策旨在推动经济走出通货紧缩,而非操纵汇率.

法国巴黎银行在一份报告中称,日圆下跌动能仍较强劲,但海外政界人士和日本官员就日圆走弱不断发表声明,料会加剧其波动程度.

欧元兑日圆 上扬1.5%,报122.61日圆,本周有望升高2.2%,为连续第七周上涨.稍早曾触及122.77,是2011年4月中旬以来最高水平.(完)

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