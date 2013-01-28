东京汇市: 欧元因欧债危机忧虑消退而受提振,日圆走低

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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另一方面,日圆延续两个月的跌势没有缓和,兑美元触及两年半低点,因市场预期日本还将有进一步的货币宽松之举.
日本经济财政大臣周末反驳外界对日本财政和货币政策的批评,称这些政策并未瞄准削弱日圆.
美元兑日圆 一度高见91.26日圆,为2010年6月来最高.
日圆下跌还反映出美国债券收益率上涨,日圆与该收益率有很紧密的反向关联.
10年期美债收益率 周五上冲,受助于对全球经济的乐观情绪.美股亦走升,标准普尔500指数 触及五年高位. (完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。