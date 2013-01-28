重发-更新版-纽约汇市: 美元/日圆自两年半高点回落,但日本宽松政策前景依然利空日圆

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3455 1.3460 -0.04 +1.98 1.3194 美元/日圆 90.84 90.90 -0.07 +4.73 86.74 欧元/日圆 122.24 122.40 -0.13 +6.81 114.45 美元/瑞郎 0.9261 0.9260 +0.01 +1.16 0.9155 英镑/美元 1.5694 1.5801 -0.68 -3.43 1.6251 美元/加元 1.0059 1.0056 +0.03 +1.39 0.9921 澳元/美元 1.0416 1.0422 -0.06 +0.22 1.0393 欧元/瑞郎 1.2460 1.2468 -0.06 +3.19 1.2075 欧元/英镑 0.8572 0.8513 +0.69 +5.64 0.8114 新西兰元/美元 0.8337 0.8370 -0.39 +0.65 0.8283 美元/挪威克朗 5.5320 5.5217 +0.19 -0.56 5.5630 欧元/挪威克朗 7.4440 7.4339 +0.14 +1.41 7.3403 美元/瑞典克朗 6.4144 6.4496 -0.55 -1.30 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.6351 8.6910 -0.64 +0.67 8.5777 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 母红)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。