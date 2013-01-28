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亚洲 | 2013年 1月 29日 星期二 07:07 BJT

重发-更新版-纽约汇市: 美元/日圆自两年半高点回落,但日本宽松政策前景依然利空日圆

今日       上日       当日     今年以来    2012年
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 欧元/美元                        1.3455     1.3460      -0.04      +1.98     1.3194
 美元/日圆                         90.84      90.90      -0.07      +4.73      86.74
 欧元/日圆                        122.24     122.40      -0.13      +6.81     114.45
 美元/瑞郎                        0.9261     0.9260      +0.01      +1.16     0.9155
 英镑/美元                        1.5694     1.5801      -0.68      -3.43     1.6251
 美元/加元                        1.0059     1.0056      +0.03      +1.39     0.9921
 澳元/美元                        1.0416     1.0422      -0.06      +0.22     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2460     1.2468      -0.06      +3.19     1.2075
 欧元/英镑                        0.8572     0.8513      +0.69      +5.64     0.8114
 新西兰元/美元                    0.8337     0.8370      -0.39      +0.65     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.5320     5.5217      +0.19      -0.56     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.4440     7.4339      +0.14      +1.41     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.4144     6.4496      -0.55      -1.30     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.6351     8.6910      -0.64      +0.67     8.5777
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 
    
      
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 (编译 洪曦; 审校 母红)
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