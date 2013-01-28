东京汇市: 英镑兑欧元和美元触及数月低位,日圆空头稍事喘息

加元兑美元 格外受到加拿大央行温和言论的沉重打击.该央行将加息周期的预期开始时间推后.

穆迪调降部分主要加拿大央行评级的消息,加剧了加元压力,使美元兑加元冲上六个月高位1.0100加元,之后小幅回落至1.0065加元.

周二亚洲交易时段几无重大数据出炉,不过印度央行将公布会议结果,外界广泛预期其将降息,为九个月来首见.

交易员还在等候本周美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议结果,不过多数认为美联储不会改变其温和立场.美联储将在周三结束会议后发布政策声明.(完)

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