纽约汇市: 欧元兑美元攀升至14个月高位,静待美联储利率决定

* 欧元兑美元触及略低于1.35美元的2011年12月以来最高

* 日圆兑美元进一步远离两年半低位

* 本周将举行美联储政策会议,并会出炉美国GDP和非农就业报告

路透纽约1月29日 - 欧元兑美元周二触及14个月高位,在过去四个交易日中三日上扬,因欧元区前景改善,且预期美国联邦储备理事会(FED,美联储)将在一段时间内保持超宽松货币政策.

德国经济数据,以及显示欧洲的银行可能已度过最艰难的时期的迹象,提升欧元区危机最严峻的时期已经过去的希望,推动欧元今年迄今累计攀升2%.

欧元稍早大涨至略低于关键阻力位和心理位1.35美元的水平.分析师预计,一旦欧元最终升穿该水准,将为其进一步升向1.3835美元开起大门.

美联储政策会议也是关注的焦点,美联储今天开始举行为期两天的政策会议.投资者预计,美联储今年将继续执行宽松货币政策,这对美元不利,因宽松政策增加了美元的供应.

"市场预期美联储将继续向金融系统注资,这对股市来说是个好消息,但对美元不利,"Everbank Wealth Management的联系首席投资长Chris Gaffney说.

"与之相对照,欧洲央行正在撤走部分刺激举措,且实际上,已走上了紧缩的道路,这与美国的情况有很大的不同."

欧元兑美元 盘中攀升至2011年12月2日以来最高1.3497美元.最新最上扬0.3%,报1.3493美元.2月德国消费者信心小幅改善,从前一个月的5.7升至5.8,数据扶助提振欧元,因数据延续了德国消费者信心改善的趋势.

Gaffney还表示,尽管欧元区基本面总体仍然疲弱,但被美国财政问题所掩盖.

ActionForex.com的分析师表示,欧元的日内偏向是重拾升势,升穿1.3486美元并站稳将使欧元/美元延续此轮涨势,升至关键阻力位1.3790美元.他们还表示,只要守住了1.3264美元的支撑位,短期前景应该保持利好.

Action Economics表示,英国和德国账户的买盘扶助推动欧元的最新一轮涨势,但指出,自营账户和一家亚洲央行正寻求在1.35美元附近卖出.无法突破位于1.3500美元的期权界限也可能会限制动能.

**投资者出脱长期德债""

Chapdelaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick表示,投资者开始对持有欧元多头头寸更加有信心.

"在欧洲,德债收益率攀升应被视为一件好事.它表明投资者在出脱做多德国资产,做空欧洲其他国家资产的交易,"Borthwick说.他还指出,只要两年期以欧元为基础的互换利差继续收紧,欧元将继续走强.

今日公布的数据显示,美国1月消费者信心回落至逾一年最低,数据一经公布,欧元上扬,并触及日高.

除美联储政策会议外,投资者还关注将于周三公布的美国第四季GDP初值,以及将于周五出炉的1月非农就业报告.如果GDP数据不佳,将使美联储会继续执行宽松政策的预期升温,使美元承压.

美元兑日圆走软,进一步远离稍早触及的两年半高位,但分析师称,日圆弱势将重现,因投资者寻求逢跌买入美元.

美元/日圆 回落0.2%,报90.64日圆,从周一触及的2010年6月以来的最高91.25日圆回落.交易商报告,期权障碍在91.50和92日圆.

欧元兑日圆 升0.2%,报122.45日圆.

自11月中以来,市场基本被抛售日圆的一边倒交易所主导,因投资者预期,日本首相安倍晋三将向日本央行施压,迫使其采取更大力度的货币宽松政策以抗击通缩.