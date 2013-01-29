更新版-纽约汇市: 欧元兑美元攀升至14个月高位,静待美联储利率决定

马来西亚期市：棕榈油期货中止两日升势而收跌，触及逾五个月低点
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3491 1.3455 +0.27 +2.25 1.3194 美元/日圆 90.73 90.84 -0.12 +4.60 86.74 欧元/日圆 122.41 122.24 +0.14 +6.96 114.45 美元/瑞郎 0.9211 0.9261 -0.54 +0.61 0.9155 英镑/美元 1.5762 1.5694 +0.43 -3.01 1.6251 美元/加元 1.0008 1.0059 -0.51 +0.88 0.9921 澳元/美元 1.0475 1.0416 +0.57 +0.79 1.0393 欧元/瑞郎 1.2430 1.2460 -0.24 +2.94 1.2075 欧元/英镑 0.8556 0.8572 -0.19 +5.45 0.8114 新西兰元/美元 0.8391 0.8337 +0.65 +1.30 0.8283 美元/挪威克朗 5.4945 5.5320 -0.68 -1.23 5.5630 欧元/挪威克朗 7.4120 7.4440 -0.43 +0.98 7.3403 美元/瑞典克朗 6.3708 6.4144 -0.68 -1.97 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.5947 8.6351 -0.47 +0.20 8.5777 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算.
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透新加坡3月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周四升至一个月高位每吨近80美元，受持续的需求带动，汽油裂解价差也继续上涨，来到五周高位每桶10.40美元。