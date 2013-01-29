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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 07:00 BJT

更新版-纽约汇市: 欧元兑美元攀升至14个月高位,静待美联储利率决定

今日       上日       当日     今年以来    2012年
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 欧元/美元                        1.3491     1.3455      +0.27      +2.25     1.3194
 美元/日圆                         90.73      90.84      -0.12      +4.60      86.74
 欧元/日圆                        122.41     122.24      +0.14      +6.96     114.45
 美元/瑞郎                        0.9211     0.9261      -0.54      +0.61     0.9155
 英镑/美元                        1.5762     1.5694      +0.43      -3.01     1.6251
 美元/加元                        1.0008     1.0059      -0.51      +0.88     0.9921
 澳元/美元                        1.0475     1.0416      +0.57      +0.79     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2430     1.2460      -0.24      +2.94     1.2075
 欧元/英镑                        0.8556     0.8572      -0.19      +5.45     0.8114
 新西兰元/美元                    0.8391     0.8337      +0.65      +1.30     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.4945     5.5320      -0.68      -1.23     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.4120     7.4440      -0.43      +0.98     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.3708     6.4144      -0.68      -1.97     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.5947     8.6351      -0.47      +0.20     8.5777
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.

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