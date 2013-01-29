东京汇市: 欧元多头力图触发1.3500美元处期权障碍,日圆承压

自11月中以来,基本呈卖出日圆的单向押注趋势,因预期日本首相安倍将要求日本央行采取更积极的货币宽松举措来对抗通缩.

现任日央行总裁白川方明任期将在4月结束,预计接任者很有可能继续放宽政策.

除了美联储以外,投资者也在关注美国周三稍晚公布的第四季GDP初估数据以及周五公布的1月非农就业报告.

分析师预估中值显示,第四季GDP环比年率料仅为成长1.1%,低于第三季3.1%的增速.若数据果真这么低迷,可能会支撑美联储内部鸽派人士的观点,尤其是本月实施的加税可能也阻碍第一季经济成长.

其影响在经济谘商会周二公布的数据中明显可见,数据显示1月消费者信心指数降至58.6的逾一年低点.(完)

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