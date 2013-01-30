纽约汇市:美元兑欧元触及14个月低点,美联储维持宽松货币政策

澳洲股市：守住升幅，此前美国对叙利亚一空军基地发射巡航导弹
投资者本已处于谨慎状态中，他们正在等待美国总统特朗普及中国国家主席习近平的会谈结果，另外还在等待今日稍后美国将公布的非农就业数据。
* 欧元兑美元升穿1.35美元阻力位,为自2011年11月来最高
* 美国经济第四季意外萎缩
* 美联储维持近零利率,继续购买资产
* 日圆兑美元跌至两年半低点,或进一步下滑
路透纽约1月30日 - 美元兑欧元周三跌至14个月新低,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)维持近零利率,并保持购债计划以刺激经济成长.
美联储决定维持其每月850亿美元的购债计划,旨在提振经济,且在失业率前景明显改善前不太可能停止该计划.
宽松货币政策令投资人购买和持有美元的积极性降低,因此引发美元颓势.
"这基本符合预期,"BNY Mellon高级汇市策略师Michael Woolfolk表示.
"所以说,市场人气并没有发生太大的改变.毫无疑问,在今天上午的美国经济数字(特别是GDP数据)公布后,我们可以预见美联储将会继续执行超宽货币政策,这对美元不利."他指出.
欧元兑美元 攀升至1.3587美元高位,根据路透数据,约升0.70%.在美国商务部稍早公布,美国去年第四季经济意外萎缩0.1%后,欧元已经走强.
分析师表示,美国经济疲弱,尽管可能是短暂的,但仍同欧元区经济前景改善形成对比.这是美国经济自2007-2009年衰退以来首次萎缩.
欧元兑美元突破1.35美元的关键阻力位,交易商表示,在近期德国经济和欧洲银行业传来利多消息之后,欧元可能进一步上涨.
后市升势目标在1.3640美元,这是2011年11月中来高位,之后是1.3833-35美元,这是欧元自2011年5月至2012年7月跌势的61.8%回档位,亦为2011年7月低点.
欧元区数据显示,欧元区经济景气指数连续第三个月上升,而欧洲央行货币政策委员会委员诺沃特尼表示,复苏正渗入实质经济.
美元兑日圆 报91.19日圆,当日升0.51%.根据路透数据,美元/日圆稍早触及两年半高位91.40日圆,交易商报称在91.50日圆有期权阻力,可能在短期内限制升幅.
自11月中以来,市场一边倒的抛售日圆,因投资者预期,日本首相安倍晋三将向日本央行施压,迫使其采取更大力度的货币宽松政策以抗击通缩.
"我们曾预计本季美元将升至95日圆,但鉴于目前的走势,该水准也可能被突破."摩根士丹利欧洲汇市策略部门主管Ian Stannard表示.
周三,美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,1月ADP民间就业人数增加19.2万人,高于分析师预期,为劳动市场增长的迹象.(完)
投资者本已处于谨慎状态中，他们正在等待美国总统特朗普及中国国家主席习近平的会谈结果，另外还在等待今日稍后美国将公布的非农就业数据。
路透东京4月7日 - 日本公债价格周五上涨，此前美国对叙利亚一空军基地发射巡航导弹，激发对债券等低风险资产的买需。 日本10年期公债收益率 跌0.5个基点至0.050%，追平2月所及低位。10年期公债期货价格 升0.18点至150.60。 美国打击叙利亚，令人担心与俄罗斯冲突升级。俄罗斯在叙利亚内战中支持政府军。 美国对叙利亚发动军事打击，此时正值投资者越来越认为美国总统特朗普竞选时承诺的经济刺激措施中，很大一部分可能需要花费很长时间才能获得国会通过，还可能被延缓。 10年期美国公债收益率 触及四个半月低点2.289%，投资者等待美国非农就业数据，以及特朗普与中国国家主席习近平的会晤。 10年期美债收益率有效跌破2.3%，可能激发债市空头的一波空头回补。 当日涨跌 上日
路透首尔4月7日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超863 亿韩元。外资已连续五日卖超，期间累计卖超3,080亿韩元(2.7175亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 7日 -86.3 20.2 19.3 ^4 月 6日 -90.5 -117.9 168.3 4 月 5日 -7.6 -167.2 128 4 月 4日 -101.6 -123.5 179.4 4 月 3日 -22.0 31.2