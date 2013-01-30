纽约汇市:美元兑欧元触及14个月低点,美联储维持宽松货币政策

* 欧元兑美元升穿1.35美元阻力位,为自2011年11月来最高

* 美国经济第四季意外萎缩

* 美联储维持近零利率,继续购买资产

* 日圆兑美元跌至两年半低点,或进一步下滑

路透纽约1月30日 - 美元兑欧元周三跌至14个月新低,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)维持近零利率,并保持购债计划以刺激经济成长.

美联储决定维持其每月850亿美元的购债计划,旨在提振经济,且在失业率前景明显改善前不太可能停止该计划.

宽松货币政策令投资人购买和持有美元的积极性降低,因此引发美元颓势.

"这基本符合预期,"BNY Mellon高级汇市策略师Michael Woolfolk表示.

"所以说,市场人气并没有发生太大的改变.毫无疑问,在今天上午的美国经济数字(特别是GDP数据)公布后,我们可以预见美联储将会继续执行超宽货币政策,这对美元不利."他指出.

欧元兑美元 攀升至1.3587美元高位,根据路透数据,约升0.70%.在美国商务部稍早公布,美国去年第四季经济意外萎缩0.1%后,欧元已经走强.

分析师表示,美国经济疲弱,尽管可能是短暂的,但仍同欧元区经济前景改善形成对比.这是美国经济自2007-2009年衰退以来首次萎缩.

欧元兑美元突破1.35美元的关键阻力位,交易商表示,在近期德国经济和欧洲银行业传来利多消息之后,欧元可能进一步上涨.

后市升势目标在1.3640美元,这是2011年11月中来高位,之后是1.3833-35美元,这是欧元自2011年5月至2012年7月跌势的61.8%回档位,亦为2011年7月低点.

欧元区数据显示,欧元区经济景气指数连续第三个月上升,而欧洲央行货币政策委员会委员诺沃特尼表示,复苏正渗入实质经济.

美元兑日圆 报91.19日圆,当日升0.51%.根据路透数据,美元/日圆稍早触及两年半高位91.40日圆,交易商报称在91.50日圆有期权阻力,可能在短期内限制升幅.

自11月中以来,市场一边倒的抛售日圆,因投资者预期,日本首相安倍晋三将向日本央行施压,迫使其采取更大力度的货币宽松政策以抗击通缩.

"我们曾预计本季美元将升至95日圆,但鉴于目前的走势,该水准也可能被突破."摩根士丹利欧洲汇市策略部门主管Ian Stannard表示.

周三,美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,1月ADP民间就业人数增加19.2万人,高于分析师预期,为劳动市场增长的迹象.(完)