更正-东京汇市: 欧元继续受青睐,美元和日圆承压

(更正:因译文有误,第三段应为"最重要的是没有改变第三轮量化宽松政策的迹象",非"底线是不存在改变第三轮量化宽松政策的迹象";倒数第三段应为,"日圆兑美元六个月和12个月后",非"日圆兑日圆")

* 欧元在G3货币中表现最佳

* 美联储继续实施购债计划

* 日圆依然承压

路透悉尼1月31日 - 欧元兑美元周四持于14个月高位附近,兑日圆持于两年半高位附近.由于投资者预期美国和日本央行将保持积极的货币宽松姿态,欧元稳固上涨.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三维持每月购买850亿美元债券的刺激计划不变,认为经济需要支持以降低失业,尽管其表示最近美国经济成长停滞可能是暂时现象.

法国巴黎银行策略师Vassili Serebriakov称,"最重要的是没有改变第三轮量化宽松政策的迹象."其指美联储的购债计划.

"此外,近期数据表明,经济仍未达到美联储所寻求的大幅且持续的改善."

欧元兑美元 升穿约1.3500美元的主要阻力位,接近2011年11月以来最高位1.3570.因此美元指数 降至六周低点约79.183,最新报79.263.

Serebriakov补充道,"美元指数逼近79.2处的支撑位.就技术面而言,若明显突破该水准,将为美元的进一步下跌开路."

周三公布数据显示美国第四季经济意外萎缩,看似支持了美联储的谨慎观点.

但经济增长数据疲弱很大原因在于国防支出下降,表明潜在基本面并不如数据表现的那样糟糕.

交易员称,市场焦点现将转向美国周五公布的非农就业报告.

相比之下,欧洲周三公布数据则显示,经济景气连续第三个月改善,表明欧元区形势开始好转,且降低了欧央行降息的机率.

欧元兑日圆 升至123.58,稍早触及两年半高位123.86.

预计日本首相安倍晋三将推动日央行继续采取积极货币宽松举措来对抗通缩,这种预期过去几周令日圆呈单向下跌趋势.

自11月以来,欧元和美元兑日圆分别上涨了23%和15%左右．

安倍晋三周三否认对于日本试图以货币和财政刺激政策故意压低日圆的指责,称这些举措是为了抗击通缩与实现可持续的经济增长.

美元兑日圆 一度涨至两年半新高约91.40日圆,最新报91.14.交易员称,91.50-92.00附近有大量期权障碍,或将暂时限制该货币对进一步上涨.

"我们认为日圆还有更多贬值空间.我们现在预计日圆兑美元六个月和12个月后将分别贬到96和100日圆,"巴克莱资本分析师在客户报告中写道.

商品货币大多退居次席,不过新西兰央行对通胀压力上升的警告,给新西兰元带来一点刺激.

新西兰元兑美元 从低点0.8295跳升至0.8363美元,但仍未突破0.8200-8450区间. (完)

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