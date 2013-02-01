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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 14:49 BJT

东京汇市: 日圆兑美元和欧元触及逾两年半低点,欧元/美元创14个月新高

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3620    1.3578     +0.31     +3.23    1.3194
 美元/日圆                      92.17     91.72     +0.49     +6.26     86.74
 欧元/日圆                     125.52    124.27     +1.01     +9.66    114.46
 美元/瑞郎                     0.9094    0.9097     -0.03     -0.67    0.9155
 英镑/美元                     1.5871    1.5854     +0.11     -2.34    1.6251
 美元/加元                     0.9976    0.9969     +0.07     +0.55    0.9921
 澳元/美元                     1.0397    1.0422     -0.24     +0.04    1.0393
 新西兰元/美                   0.8416    0.8387     +0.35     +1.61    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     95.810    95.470     +0.36     +6.30    90.130
 新西兰元/日                   77.550    76.810     +0.96    -44.93   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     146.27    145.12     +0.79     +3.87    140.82
 澳元/新西兰                   1.2347    1.2423     -0.61     -1.54    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
    
  
              
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 (编译 王冠中/侯向明/艾茂林/郑茵 审校 白云/戴素萍/田建华)
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