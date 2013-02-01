东京汇市: 日圆兑美元和欧元触及逾两年半低点,欧元/美元创14个月新高

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3620 1.3578 +0.31 +3.23 1.3194 美元/日圆 92.17 91.72 +0.49 +6.26 86.74 欧元/日圆 125.52 124.27 +1.01 +9.66 114.46 美元/瑞郎 0.9094 0.9097 -0.03 -0.67 0.9155 英镑/美元 1.5871 1.5854 +0.11 -2.34 1.6251 美元/加元 0.9976 0.9969 +0.07 +0.55 0.9921 澳元/美元 1.0397 1.0422 -0.24 +0.04 1.0393 新西兰元/美 0.8416 0.8387 +0.35 +1.61 0.8283 元 澳元/日圆 95.810 95.470 +0.36 +6.30 90.130 新西兰元/日 77.550 76.810 +0.96 -44.93 140.820 圆 英镑/日圆 146.27 145.12 +0.79 +3.87 140.82 澳元/新西兰 1.2347 1.2423 -0.61 -1.54 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中/侯向明/艾茂林/郑茵 审校 白云/戴素萍/田建华)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路
路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称