纽约汇市: 欧元普涨,美国公布就业数据后美元兑日圆上扬

* 美国1月非农就业岗位增加15.7万,失业率小涨

* 欧元区PMI优于预期,提振欧元

* 日圆持续跌势,因预计日本央行进一步放宽政策

路透纽约2月1日 - 欧元兑美元周五触及14个月高位,兑日圆升至33个月高位,得益于强于预期的欧元区制造业数据,以及预期美国和日本将保持宽松货币政策.

美国周五公布的就业数据巩固了美联储将维持刺激性货币政策的预期,这对美元不利.

对日本央行将进一步放开货币政策的押注令日圆延续跌势,兑美元也跌至两年半低点.

美股大涨增加市场动能,投资人规避避险日圆,欧元相对吸引力更强.

美国劳工部周五公布,1月非农就业岗位增加15.7万个,略低于市场预估的增加16.0万个,不过12月数据则是由原先公布的15.5万个上修为19.6万个,11月数据更是从16.1万个大幅上修至24.7万个.1月失业率为7.9%,略高于市场预估的7.8%.

"最新的数据有好有坏,非农就业岗位增幅稳健显示财政悬崖前潜在就业增长强劲,"德意志银行G10汇市策略部门主管Alan Ruskin表示,"失业率上升对担心美联储提前撤走量化宽松政策的交易有好处."

欧元兑美元 高见1.3711美元,为2011年11月中来最高,尾盘报1.3662美元,升0.62%,本周欧元兑美元大涨约1.5%.

进一步升势目标是1.3833-35美元,这是欧元自2011年5月至2012年7月跌势的61.8%回档位,亦为2011年7月低点.突破该水准,欧元直指1.40美元.

美联储周三决定维持其每月850亿美元的购债计划,旨在提振经济,且在失业率前景明显改善前不太可能停止该计划.

美联储购债和宽松的货币政策令美元承压,分析师表示,只要美联储继续该政策,美元将维持不利的局面.

**日圆大跌**

纽约尾盘,美元兑日圆 升1.1%,报92.80日圆的日高,这是2010年6月来的高位.本周,美元兑日圆升2%,在连涨的12周内劲扬了16.6%.

美国公布1月制造业成长加速至九个月最快,且消费者信心意外改善后,美元兑日圆扩大升幅.

自11月中以来,市场一边倒的抛售日圆,因投资者预期,日本首相安倍晋三将向日本央行施压,迫使其采取更大力度的货币宽松政策以抗击通缩.

欧元兑日圆 高见126.96日圆,为2010年4月来最高,尾盘大涨1.75%,报126.69日圆.

有关银行下周偿还给欧洲央行的三年期贷款规模不及预期的消息损及一些欧元需求,但对欧债危机最严重时期已过的乐观情绪限制了跌幅.

周五公布的调查显示,欧元区1月制造业活动为近一年来最好,因德国产出给予支持,有迹象显示欧元区最差光景或已过去.