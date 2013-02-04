更正-东京汇市: 日圆处于守势,本周重点关注主要央行动向

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
(因英文原文有误,第四段欧元兑日圆涨幅改为"10%",非"2%")
* 日圆兑美元与欧元徘徊在数年低点
* 在相较于美元和日圆,欧元仍较受青睐,不过来自欧洲央行的事件风险正在迫近
* 澳洲与英国央行亦为本周的市场关注焦点
路透悉尼2月4日 - 日圆在本周伊始便受到困扰,其仍是投资者优先抛售的对象,因市场认为在主要央行中,日本央行承受的大举放宽政策的压力最大.
美元/日圆 报92.80日圆,上周五曾触及两年半高点92.97.美元突破91.60附近的阻力位后,似将再度测试95.00,后一水准在2010年曾限制美元涨势.
欧元兑日圆 也扩大涨幅至126.97日圆,接近2010年最高水平127.46.欧元最新报126.79.
今年才进入第五周,欧元兑日圆已经升约10%.美元在2012年升约13%后,今年涨幅也接近7%.
"虽然日本当局作出通胀率目标2%的承诺,但市场对经济成长和通胀预期的看法仍处于低水平,"巴克莱资本分析师在报告中表示.
"因此我们相信,当局会继续把日圆作为一个工具来推高实质通胀,从而有助于实现新的2%目标."
上周五数据显示,外汇投机客增持日圆空头仓位,但削减美元空头押注.
在G3货币中,欧元表现突出,兑美元到2013年迄今为止业已上涨3.5%.
欧元兑美元 最新报1.3647美元,周五一度高见1.3710,为2011年底以来最高.
上周五数据显示,欧元区1月工厂表现为近一年来最佳,支持了对欧元的乐观情绪.
美国就业数据显示,1月就业岗位温和增长,不过令人鼓舞的是,前两个月就业增幅都做了上修.
欧元兑美元上涨的部分原因是,欧洲央行(ECB)对欧元区经济相对乐观些.不过,欧元强势肯定让ECB感觉不妥,因央行可能借周四召开政策会议的机会就欧元涨势发表明确声明.
但分析师称,若欧洲央行总裁德拉吉试图口头压低欧元,都不会产生持久效果.
英国央行也将在周四开会,料将维持温和立场.这对英镑无所助益.英镑兑欧元已经创下15个月低点.欧元兑英镑 报0.8691英镑,并曾一度高见0.8716英镑.
商品货币的表现退居二线,但新西兰元在近期新西兰央行强硬言论的助力下,已经默默地攀升.
新西兰元兑美元 创下16个月高点0.8493美元,兑澳元 则触及两年半高点.澳元走软至1.2274新西兰元.
澳洲央行本周料仍将对降息的可能性敞开大门,澳元恐将暂时难脱颓势.
虽然外界预料澳洲央行周二的会议不会降息,但是分析师认为央行今年仍不得不降息,因为澳洲经济许多层面仍然深受澳元升值之苦.(完)
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
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