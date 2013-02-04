东京汇市: 日圆兑美元脱离两年半低点,但走势仍脆弱

上周五数据显示,欧元区1月工厂表现为近一年来最佳,支持了对欧元的乐观情绪.

美国就业数据显示,1月就业岗位温和增长,不过令人鼓舞的是,前两个月就业增幅都做了上修.

欧元兑美元上涨的部分原因是,欧洲央行(ECB)对欧元区经济相对乐观些.不过,欧元强势肯定让ECB感觉不妥,可能借周四召开政策会议的机会就欧元涨势发表明确声明.

但分析师称,若欧洲央行总裁德拉吉试图口头压低欧元,不会产生持久效果.

英国央行也将在周四开会,料将维持温和立场.这对英镑无所助益.英镑兑欧元已经创下15个月低点.欧元兑英镑 报0.8691英镑,并曾一度高见0.8716英镑.

英镑/美元 亦徘徊在略高于一周前触及的五个月低点水准1.5674,报1.5698.

商品货币的表现退居二线,但新西兰元在近期新西兰央行强硬言论的助力下,已经默默地攀升.

新西兰元兑美元 创下16个月高点0.8493美元,兑澳元 则触及两年半高点.澳元走软至1.2274新西兰元.