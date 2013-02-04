东京汇市: 日圆兑美元脱离两年半低点,但走势仍脆弱

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
上周五数据显示,欧元区1月工厂表现为近一年来最佳,支持了对欧元的乐观情绪.
美国就业数据显示,1月就业岗位温和增长,不过令人鼓舞的是,前两个月就业增幅都做了上修.
欧元兑美元上涨的部分原因是,欧洲央行(ECB)对欧元区经济相对乐观些.不过,欧元强势肯定让ECB感觉不妥,可能借周四召开政策会议的机会就欧元涨势发表明确声明.
但分析师称,若欧洲央行总裁德拉吉试图口头压低欧元,不会产生持久效果.
英国央行也将在周四开会,料将维持温和立场.这对英镑无所助益.英镑兑欧元已经创下15个月低点.欧元兑英镑 报0.8691英镑,并曾一度高见0.8716英镑.
英镑/美元 亦徘徊在略高于一周前触及的五个月低点水准1.5674,报1.5698.
商品货币的表现退居二线,但新西兰元在近期新西兰央行强硬言论的助力下,已经默默地攀升.
新西兰元兑美元 创下16个月高点0.8493美元,兑澳元 则触及两年半高点.澳元走软至1.2274新西兰元.
虽然澳洲央行预计不会在周二举行的今年第一次会议上放宽政策,但分析师认为该央行最终将不得不在今年稍后采取行动,因为经济在强势澳元的夹攻下举步维艰.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。