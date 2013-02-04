东京汇市: 欧元涨势失去动能,澳元关注澳洲央行会议

台湾汇市：台币早盘因韩元及台股弱势走贬，“习特会”前难有明显方向
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
但美元兑日圆 稍事喘息,最新报92.06日圆,之前一度触及93.19附近的两年半新高.
交易商猜测日圆的下降趋势仍将完好无损,因在主要央行中,日本央行积极放宽政策的压力最大.
相反,澳洲央行周二可能维持隔夜拆款利率在3.0%不变,12月曾降过息.该央行将于0330GMT公布决议.
市场消化的降息机率只有20%,因此澳洲央行若有意外举动,澳元将极易受到冲击.
澳元兑美元 报1.0435,落在1.0360/0480区间内.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/王新亚/李爽/王翔琼; 审校 程琳)
路透台北4月6日 - 台币兑美元周四早盘小幅走贬，受韩元及台股疲弱走势影响。汇银人士指出，韩元走疲，外商银买卖皆有，而进口商也有进场买汇。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。