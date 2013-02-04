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亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 07:17 BJT

东京汇市: 欧元涨势失去动能,澳元关注澳洲央行会议

但美元兑日圆 稍事喘息,最新报92.06日圆,之前一度触及93.19附近的两年半新高.

交易商猜测日圆的下降趋势仍将完好无损,因在主要央行中,日本央行积极放宽政策的压力最大.

相反,澳洲央行周二可能维持隔夜拆款利率在3.0%不变,12月曾降过息.该央行将于0330GMT公布决议.

市场消化的降息机率只有20%,因此澳洲央行若有意外举动,澳元将极易受到冲击.

澳元兑美元 报1.0435,落在1.0360/0480区间内.(完)

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