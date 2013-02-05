东京汇市: 欧元失去动能,因西班牙、意大利政治不确定性死灰复燃

中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3475 1.3513 -0.28 +2.13 1.3194 美元/日圆 92.25 92.36 -0.12 +6.35 86.74 欧元/日圆 124.34 124.78 -0.35 +8.63 114.46 美元/瑞郎 0.9105 0.9082 +0.25 -0.55 0.9155 英镑/美元 1.5747 1.5760 -0.08 -3.10 1.6251 美元/加元 0.9988 0.9987 +0.01 +0.68 0.9921 澳元/美元 1.0405 1.0436 -0.30 +0.12 1.0393 新西兰元/美元 0.8416 0.8431 -0.18 +1.61 0.8283 澳元/日圆 96.030 96.340 -0.32 +6.55 90.130 新西兰元/日圆 77.650 77.830 -0.23 -44.86 140.820 英镑/日圆 145.30 145.54 -0.16 +3.18 140.82 澳元/新西兰元 1.2363 1.2371 -0.06 -1.41 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明; 审校 张明钧)
路透北京4月7日 - 人民日报海外版周五题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
对于一个四百方尺的住宅单位，过往的概念一般归类为「上车盘」，可是随着楼价不断上升，如今个别新推出的这类尺码楼盘已卖到一千万元，也许要改口称之为「豪宅」了。在上车盘豪宅化的趋势下，特区政府的房屋政策更加备受关注，因为众所周知，房屋问题是各式各样社会问题的滥觞，修补社会撕裂其中一大关键是视乎政府能否切实解决房屋问题，拉近无壳蜗牛与有楼一族之间的距离，改善贫富悬殊。