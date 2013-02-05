版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 5日 星期二 14:47 BJT

东京汇市: 欧元失去动能,因西班牙、意大利政治不确定性死灰复燃

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3475     1.3513      -0.28      +2.13     1.3194
 美元/日圆                         92.25      92.36      -0.12      +6.35      86.74
 欧元/日圆                        124.34     124.78      -0.35      +8.63     114.46
 美元/瑞郎                        0.9105     0.9082      +0.25      -0.55     0.9155
 英镑/美元                        1.5747     1.5760      -0.08      -3.10     1.6251
 美元/加元                        0.9988     0.9987      +0.01      +0.68     0.9921
 澳元/美元                        1.0405     1.0436      -0.30      +0.12     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8416     0.8431      -0.18      +1.61     0.8283
 澳元/日圆                        96.030     96.340      -0.32      +6.55     90.130
 新西兰元/日圆                    77.650     77.830      -0.23     -44.86    140.820
 英镑/日圆                        145.30     145.54      -0.16      +3.18     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2363     1.2371      -0.06      -1.41     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
      
          
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 侯向明; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐