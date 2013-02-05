纽约汇市: 欧元兑美元和日圆均上涨,关注本周ECB政策会议

* 欧元兑日圆上涨逾1%

* 欧元涨势看似未变,交易商寻求逢低买入

* 欧元区服务业PMI指数高于预估,欧元受到提振

* 日圆兑美元触及两年半新高

路透纽约2月5日 - 欧元兑美元和日圆周二强势上扬,因欧元区数据优于预期,帮助支持了欧洲央行(ECB)本周会议上将保持货币政策不变的预期.

欧元涨势在纽约交易时段聚集动能,投资者为欧洲央行会议做准备.年内欧元兑美元升幅达到3%.

法国总统奥朗德周二呼吁欧元区防止欧元出现"不理性的波动".但德国经济部长罗斯勒(Philipp Roesler)表示,各国必须把重点放在提高竞争力上,而非贬值货币.

上述言论并未立即对欧元产生影响,不过却反应出政界领导人间在欧元强势问题上的分歧日趋严重.欧元涨势有可能会受到抑制,尽管投资者因经济数据向好而买入欧元.

市场的注意力还是集中在周四的欧洲央行会议上.

"我们认为(欧洲央行总裁)德拉吉将发布温和言论.由于欧洲的银行提早偿还LTRO贷款导致超额准备金减少,预计他将表示若有必要,欧洲央行将会增加流动性,"苏格兰皇家银行外汇分析师Brian Daingerfield表示.

Daingerfield所指的是银行向欧洲央行偿还在金融危机期间,为了支持资产负债表而向央行拆借的贷款.

"我们认为这将对欧元构成负面作用,因此今日的涨势有可能出现逆转."他说.

欧元兑美元最新上涨0.52%,报1.3584美元,接近日内高点1.3597美元,但仍低于上周五创下的近15个月高位1.3711美元.技术支撑位在1月29日低位1.3413美元.

虽然欧元大幅上涨,欧洲央行不太可能在周四政策会议上考虑降息,但总裁德拉吉在会后的记者会上几乎毫无疑问将面临有关意大利银行业丑闻的诘问.

分析师表示,欧洲央行管理委员会需先看到欧元强势对经济产生明显伤害之后才会考虑改变政策.分析师还称,此次会议上政策调整的可能性几乎为零.

根据周二公布的企业调查,欧元区经济已有改善,调查显示企业对未来看法更加乐观,但欧元区内部不同经济体之间的差距扩大.1月欧元区Markit综合采购经理人指数(PMI)升至10个月高点48.6,高于12月的47.2;1月初值为48.2.{ID:nL4T0B51WD]

欧元区数据也显示1月服务业扩张幅度大于预期.

报告显示美国1月服务业增长,令风险意愿升温,也提振欧元在美国交易时段的表现.

"在去年下半年下滑后,制造业及服务业数据都显示经济持续缓慢复苏,"WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani说.

**日圆走弱**

日本央行总裁白川方明周二表示,将会在3月19日离职,他提前辞职并没有来自政府的压力;在他任期即将届满之际,他稍早宣布将提前三周离职. 白川方明的继任人很可能会支持首相安倍晋三大规模放宽政策,遏制通缩的举措.

"日本央行对通胀的立场将变得更加温和,而且较原先所想来得更早,"DailyFX汇市分析师Christopher Vecchio说.

美元兑日圆 高见93.51日圆,此为2010年中来的最高位.根据路透数据,美元最新报93.36日圆,升1.1%.

欧元兑日圆 最新升1.55%,至126.75日圆,日内高位126.93,迫近上周五触及的高位126.96,后者为2010年4月来的最高.

策略师表示,日圆进一步下跌的幅度受限,因本月稍晚20国集团(G20)在莫斯科举行会议前,来自其他国家的反对压力将不断增加.

"反对日本近期政策的压力可能会越来越大,而且由于欧元兑日圆升值最多,这可能意味着欧洲抗议日圆的持续疲弱削弱了该地区国际竞争力的声音将尤为高涨,"CitiFX的欧洲G10外汇策略部主管Valentin Marinov说.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价