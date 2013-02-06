东京汇市: 日圆兑美元及欧元跌至33个月低点,欧元恢复涨势

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3579 1.3581 -0.01 +2.92 1.3194 美元/日圆 93.77 93.61 +0.17 +8.10 86.74 欧元/日圆 127.33 127.05 +0.22 +11.24 114.46 美元/瑞郎 0.9079 0.9082 -0.03 -0.83 0.9155 英镑/美元 1.5658 1.5656 +0.01 -3.65 1.6251 美元/加元 0.9965 0.9953 +0.12 +0.44 0.9921 澳元/美元 1.0350 1.0383 -0.32 -0.41 1.0393 新西兰元/美 0.8446 0.8449 -0.04 +1.97 0.8283 元 澳元/日圆 97.050 97.240 -0.20 +7.68 90.130 新西兰元/日 79.190 79.010 +0.23 -43.77 140.820 圆 英镑/日圆 146.83 146.45 +0.26 +4.27 140.82 澳元/新西兰 1.2249 1.2299 -0.41 -2.32 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 梁睿雪; 审校 张荻)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。