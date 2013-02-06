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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 15:13 BJT

东京汇市: 日圆跌至33个月低点,欧元恢复升势

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3568    1.3581     -0.10     +2.83    1.3194
 美元/日圆                      93.89     93.61     +0.30     +8.24     86.74
 欧元/日圆                     127.41    127.05     +0.28    +11.31    114.46
 美元/瑞郎                     0.9087    0.9082     +0.06     -0.74    0.9155
 英镑/美元                     1.5645    1.5656     -0.07     -3.73    1.6251
 美元/加元                     0.9969    0.9953     +0.16     +0.48    0.9921
 澳元/美元                     1.0334    1.0383     -0.47     -0.57    1.0393
 新西兰元/美                   0.8431    0.8449     -0.21     +1.79    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     97.050    97.240     -0.20     +7.68    90.130
 新西兰元/日                   79.180    79.010     +0.22    -43.77   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     146.92    146.45     +0.32     +4.33    140.82
 澳元/新西兰                   1.2251    1.2299     -0.39     -2.30    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 梁睿雪; 审校 侯向明)

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