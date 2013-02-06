东京汇市: 日圆跌至33个月低点,欧元恢复升势

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3568 1.3581 -0.10 +2.83 1.3194 美元/日圆 93.89 93.61 +0.30 +8.24 86.74 欧元/日圆 127.41 127.05 +0.28 +11.31 114.46 美元/瑞郎 0.9087 0.9082 +0.06 -0.74 0.9155 英镑/美元 1.5645 1.5656 -0.07 -3.73 1.6251 美元/加元 0.9969 0.9953 +0.16 +0.48 0.9921 澳元/美元 1.0334 1.0383 -0.47 -0.57 1.0393 新西兰元/美 0.8431 0.8449 -0.21 +1.79 0.8283 元 澳元/日圆 97.050 97.240 -0.20 +7.68 90.130 新西兰元/日 79.180 79.010 +0.22 -43.77 140.820 圆 英镑/日圆 146.92 146.45 +0.32 +4.33 140.82 澳元/新西兰 1.2251 1.2299 -0.39 -2.30 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 梁睿雪; 审校 侯向明)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。