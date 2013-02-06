纽约汇市:欧元兑美元和日圆下滑,市场关注欧洲央行会议

* 欧元强势可能引起欧洲央行担忧,市场谨慎

* 周四欧洲央行会议前,欧元可能进一步走软

* 美元兑日圆触及2010年5月来高位,但收低

* 日圆仍可能进一步下滑

路透纽约2月6日 - 欧元兑美元和日圆周三下滑,因在欧洲央行(ECB)货币政策会议前投资人对欧元数周大涨了结获利,明日欧洲央行会议可能左右欧元走向.

如果欧洲央行总裁德拉吉在月度政策会议后的记者会上表达对近期欧元快速大涨的担忧,则欧元可能进一步下滑.

如果德拉吉谈到欧元走强可能带来的伤害,这可能被市场视为口头干预,但多数人士相信他将不会对欧元置评.

市场预计德拉吉会肯定欧元区经济前景和市场信心有所改善,同时承认欧元区仍面临许多障碍.

上月德拉吉的支撑性言论扶助今年欧元大涨,提振欧元兑美元 升至14个月高位,兑日圆 创下34个月高位,兑英镑 升至15个月高点.

"我们曾预计欧元/美元在欧洲央行会议前本周都将保持在狭窄区间,我们看到的也是如此."Tempus Consulting外汇策略师John Doyle表示.

周四"可能很关键,特别是如果欧洲央行暗示未来几个月降息."他表示.

在过去几日,西班牙和意大利的政治不确定性已经给了欧元略为不利的基调,但欧元区经济显露改善迹象,这降低了欧洲央行再度降息的几率.

市场预计明日欧洲央行将维持利率不变.

"同多数预期一样,我们预计明日欧洲央行不会改变当前的政策",他表示.

欧元兑美元纽约尾盘报1.3524美元,跌0.4%,上周曾触及2011年11月来最高的1.3711美元.

法国总统奥朗德周二呼吁欧元区为欧元汇率设置中期目标,以防欧元"异常波动".但德国总理梅克尔发言人周三表示,目前欧元汇价并未高估,并称无法通过汇率赢得长期竞争力.之后欧元缩减跌幅.

今年欧元兑美元上扬约2.5%.

**日圆走软**

欧元兑日圆纽约尾盘跌0.6%,报126.42日圆,脱离亚洲市场触及的34个月高位127.69日圆,对日本将实施积极宽松货币政策的预期继续令日圆承压.

根据路透数据,美元兑日圆 纽约尾盘报93.48日圆,跌0.1%.在亚洲交易时段,美元一度升至2010年5月来最高的94.06日圆.

日本央行总裁白川方明周二表示,他将于3月19日卸任.日本央行总裁的任期原定于4月8日终结.

"日圆看来将一边倒,"Tempus的Doyle表示,"我们尽力提醒客户日圆在过去几年估值过高,势必大幅修正."

日本首相安倍晋三已明确表示希望找一位能大胆放宽货币政策的央行总裁.