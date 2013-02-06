东京汇市: 欧元涨势暂歇,等待欧洲央行会议

日圆料依然受压,因日本央行所面临的出台积极宽松措施的压力在主要央行中最大.

澳元走势将引人关注,兑美元 曾跌至近三个月低点1.0296.澳元/美元最新报1.0315,首道支撑位在200日移动均值1.0311附近.

交易商猜测澳元或将开创新的交易区间1.0150-1.0450,此前区间介于1.0345-1.0600.

澳元仍易受到任何疲弱经济数据的冲击,市场将密切关注将于0030GMT公布的1月就业报告.分析师预期中值为,就业人数增加5,000人,失业率小升至5.5%.

稍早数据显示,新西兰第四季就业人数意外下降,投资者迅速压低新西兰元.

新西兰元兑美元 在数据公布后下滑约40个点子至0.8383,从周一触及的17个月高位0.8493美元进一步回落.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价