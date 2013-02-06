东京汇市: 欧元涨势暂歇,等待欧洲央行会议

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
日圆料依然受压,因日本央行所面临的出台积极宽松措施的压力在主要央行中最大.
澳元走势将引人关注,兑美元 曾跌至近三个月低点1.0296.澳元/美元最新报1.0315,首道支撑位在200日移动均值1.0311附近.
交易商猜测澳元或将开创新的交易区间1.0150-1.0450,此前区间介于1.0345-1.0600.
澳元仍易受到任何疲弱经济数据的冲击,市场将密切关注将于0030GMT公布的1月就业报告.分析师预期中值为,就业人数增加5,000人,失业率小升至5.5%.
稍早数据显示,新西兰第四季就业人数意外下降,投资者迅速压低新西兰元.
新西兰元兑美元 在数据公布后下滑约40个点子至0.8383,从周一触及的17个月高位0.8493美元进一步回落.(完)
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