更新版-纽约汇市:欧元兑美元和日圆下滑,市场关注欧洲央行会议

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3520 1.3581 -0.45 +2.47 1.3194 美元/日圆 93.63 93.61 +0.02 +7.94 86.74 欧元/日圆 126.60 127.14 -0.42 +10.62 114.45 美元/瑞郎 0.9097 0.9082 +0.17 -0.63 0.9155 英镑/美元 1.5660 1.5656 +0.03 -3.64 1.6251 美元/加元 0.9956 0.9953 +0.03 +0.35 0.9921 澳元/美元 1.0318 1.0383 -0.63 -0.72 1.0393 欧元/瑞郎 1.2308 1.2335 -0.22 +1.93 1.2075 欧元/英镑 0.8630 0.8674 -0.51 +6.36 0.8114 新西兰元/美元 0.8395 0.8449 -0.64 +1.35 0.8283 美元/挪威克朗 5.4990 5.4746 +0.45 -1.15 5.5630 欧元/挪威克朗 7.4354 7.4362 -0.01 +1.30 7.3403 美元/瑞典克朗 6.3607 6.3226 +0.60 -2.12 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.6005 8.5873 +0.15 +0.27 8.5777 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算 . 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 张涛)
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路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。