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亚洲 | 2013年 2月 7日 星期四 07:06 BJT

更新版-纽约汇市:欧元兑美元和日圆下滑,市场关注欧洲央行会议

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 欧元/美元                           1.3520      1.3581       -0.45       +2.47      1.3194
 美元/日圆                            93.63       93.61       +0.02       +7.94       86.74
 欧元/日圆                           126.60      127.14       -0.42      +10.62      114.45
 美元/瑞郎                           0.9097      0.9082       +0.17       -0.63      0.9155
 英镑/美元                           1.5660      1.5656       +0.03       -3.64      1.6251
 美元/加元                           0.9956      0.9953       +0.03       +0.35      0.9921
 澳元/美元                           1.0318      1.0383       -0.63       -0.72      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2308      1.2335       -0.22       +1.93      1.2075
 欧元/英镑                           0.8630      0.8674       -0.51       +6.36      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8395      0.8449       -0.64       +1.35      0.8283
 美元/挪威克朗                       5.4990      5.4746       +0.45       -1.15      5.5630
 欧元/挪威克朗                       7.4354      7.4362       -0.01       +1.30      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.3607      6.3226       +0.60       -2.12      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.6005      8.5873       +0.15       +0.27      8.5777
                                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
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 (编译 李军; 审校 张涛)

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