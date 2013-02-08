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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 08:31 BJT

东京汇市: 欧元接近两周低点,此前ECB总裁对欧元升值表达关切

美元/日圆本周迄今涨近1%,连续第七周上涨,投资者因预计日本将推出积极的货币宽松举措来支撑经济而抛售日圆.

澳元兑美元跌至三个月低点.澳元周五有诸多潜在交易题材,首先是澳洲央行0030GMT公布的季度政策声明.

之后中国将公布一系列经济数据．中国是澳洲最大的贸易伙伴．(完)

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