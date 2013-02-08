东京汇市: 欧元接近两周低点,此前ECB总裁对欧元升值表达关切

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美元/日圆本周迄今涨近1%,连续第七周上涨,投资者因预计日本将推出积极的货币宽松举措来支撑经济而抛售日圆.
澳元兑美元跌至三个月低点.澳元周五有诸多潜在交易题材,首先是澳洲央行0030GMT公布的季度政策声明.
之后中国将公布一系列经济数据．中国是澳洲最大的贸易伙伴．(完)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。