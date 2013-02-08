纽约汇市: 日圆因财务大臣讲话影响上涨,德拉吉言论令欧元承压

* 日圆上扬,但反弹可能是暂时性的

* 对日本央行总裁的疑虑扶助日圆

* 汇率走势反复影响波动性

* 最近一周投机商增加美元空头押注

路透纽约2月8日 - 日圆兑欧元和美元周五上涨,此前日本财务大臣对日圆近期迅速大幅下挫发表评论,令市场疑虑是否下任日本央行总裁将奉行积极宽松的货币政策.

日本财务大臣麻生太郎周五表示,日圆/美元在近期的跌势中从78降至90,这样的跌幅超过预期.之后日圆获得提振.周三日圆兑欧元跌至2010年4月来最低,兑美元跌至2010年5月来最低.

路透报导称,日本首相安倍晋三任命将推行激进宽松政策的新日本央行总裁将面临内阁内部成员和金融监管机构的反对,日圆也因此受到帮助.

法国兴业银行(Societe Generale)汇市策略师Kit Juckes表示,下周莫斯科G20会议前安倍晋三可能将面对对日本政策的批评,他可能只是就某个问题做出回到,就会在周末前以及中国新年前引发日圆修正.

"如果周一仍在目前水准,我们将买入欧元/日圆."Juckes称.

未来几周,日圆将可能受到有关下任日本央行总裁言论的影响.赞成采取更多有力行动的总裁会令日圆下滑.

欧元兑日圆 低见123.40日圆,之后缩减跌幅,报123.98日圆,跌1.2%.

根据路透数据,美元兑日圆 纽约尾盘报92.78日圆,跌0.9%,稍早触及92.15日圆低点.

按现价计算,美元兑日圆连升了13周.

此外,欧元仍因欧洲央行总裁德拉吉周四的言论而承压.

德拉吉表示,汇率对于经济成长和价格稳定而言至关重要.投资者将此解读为该行担心欧元近期涨势、且有可能采取行动加以遏制的迹象.

"全球各国央行和政府官员都为今年的外汇市场带来了波动的理由."Brown Brothers Harriman资深外汇策略师Win Thin表示."昨天是ECB总裁德拉吉连续第二次让市场感到意外的新闻发布会.今天则轮到了日本财务大臣麻生太郎.他明确告知记者,近期日圆走弱的步伐过快."

本月稍早,日本央行总裁白川方明表示将在3月19日提前卸任.首相安倍晋三将可任命一位更加倾向于出台激进政策,并借此将日本经济带出通缩的总裁.

外界预期日本央行将会大幅放宽货币政策,让日圆在过去几个月一路走低.

一部分分析师表示,涨势或许只是暂时,之前日本国际收支平衡数据加剧了人们对该国经济的担心.

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据,外汇投机客在最新一周增加了对美元的押注.

下周美国联邦储备理事会(美联储, FED)官员的一系列讲话将吸引市场注意力.下周四和周五各国财长和央行行长将参加的20国集团(G20)会议,也将是重点关注事项.

**政策前景**

欧元兑美元 最新下跌0.2%,报1.3364美元,盘中低点为1.3352美元,是1月25日迄今最低水准.

德拉吉亦表示,欧元区经济活动料在2013年逐渐复原,但也称负面风险要高于正面风险.他还说,汇率对于经济成长和稳定至关重要.

投资者将此解读为一旦欧元区经济进一步放缓,欧洲央行或将降息的提前布景.