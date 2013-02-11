亚洲汇市: 欧元与日圆走势低迷,多个市场休市令交投淡静

中国汇市：人民币早盘放量小跌，客盘仍略偏购汇然短期料仍延续区间波动
路透上海4月6日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价放量小跌，但难以有效跌破6.90元关口。交易员称，客盘虽然略偏购汇，但接近整数关口也有结汇盘涌出；市场普遍预期汇价短期缺乏方向，区间操作思路也缓解大行维稳压力，短期仍将延续区间波动。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3375 1.3363 +0.09 +1.37 1.3194 美元/日圆 92.57 92.66 -0.10 +6.72 86.74 欧元/日圆 123.81 123.90 -0.07 +8.17 114.46 美元/瑞郎 0.9180 0.9171 +0.10 +0.27 0.9155 英镑/美元 1.5802 1.5796 +0.04 -2.76 1.6251 美元/加元 1.0043 1.0023 +0.20 +1.23 0.9921 澳元/美元 1.0299 1.0317 -0.17 -0.90 1.0393 新西兰元/美 0.8334 0.8358 -0.29 +0.62 0.8283 元 澳元/日圆 95.340 95.680 -0.36 +5.78 90.130 新西兰元/日 77.150 77.380 -0.30 -45.21 140.820 圆 英镑/日圆 146.28 146.44 -0.11 +3.88 140.82 澳元/新西兰 1.2352 1.2354 -0.02 -1.50 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 丁琦/徐文焰)
路透上海4月6日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价放量小跌，但难以有效跌破6.90元关口。交易员称，客盘虽然略偏购汇，但接近整数关口也有结汇盘涌出；市场普遍预期汇价短期缺乏方向，区间操作思路也缓解大行维稳压力，短期仍将延续区间波动。
根据美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。“如果经济表现仍和预期一致，绝大多数与会者预计将继续逐渐上调联邦基金利率，并认为今年晚些时候改变委员会的再投资政策是合适的，”美联储在会议记录中称。
路透惠灵顿4月6日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团周四宣布，出售在新西兰一个天然气田的持股，同时增持运营该天然气田合资公司的持股。此举可能是为以后撤资做准备。