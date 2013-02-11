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亚洲 | 2013年 2月 11日 星期一 14:13 BJT

亚洲汇市: 欧元与日圆走势低迷,多个市场休市令交投淡静

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3375    1.3363     +0.09     +1.37    1.3194
 美元/日圆                      92.57     92.66     -0.10     +6.72     86.74
 欧元/日圆                     123.81    123.90     -0.07     +8.17    114.46
 美元/瑞郎                     0.9180    0.9171     +0.10     +0.27    0.9155
 英镑/美元                     1.5802    1.5796     +0.04     -2.76    1.6251
 美元/加元                     1.0043    1.0023     +0.20     +1.23    0.9921
 澳元/美元                     1.0299    1.0317     -0.17     -0.90    1.0393
 新西兰元/美                   0.8334    0.8358     -0.29     +0.62    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     95.340    95.680     -0.36     +5.78    90.130
 新西兰元/日                   77.150    77.380     -0.30    -45.21   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     146.28    146.44     -0.11     +3.88    140.82
 澳元/新西兰                   1.2352    1.2354     -0.02     -1.50    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
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 (编译/审校 丁琦/徐文焰)

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