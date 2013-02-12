版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 12日 星期二 09:33 BJT

东京汇市: 日圆整理跌幅,静候G20会议与日本央行会议

法国周一表示,欧元区财经官员讨论欧元的升势,但多名财长淡化此一议题,而七国集团(G7)料将呼吁"汇率由市场决定".

欧洲央行委员魏德曼表示,讨论欧元币值过高只会分散政府整顿经济的注意力,这番谈话让欧元受惠.此外魏德曼并表示,致力于压低欧元的汇率政策将会导致通胀升高.

欧元兑美元 持稳于北美时段水准,报在1.3406,探向月2月1日创下的15个月高点1.3711,脱离2月8日所创低点1.3353.

日本央行周三及周四将召开例行政策会议,料将维持货币政策不变.

不过市场价格仍反映日央行扩大宽松政策,因日本首相安倍晋三持续向央行施压要求采取大胆措施,以达成新的2%通胀目标.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 艾茂林/张若琪/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐