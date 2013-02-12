东京汇市: 日圆整理跌幅,静候G20会议与日本央行会议

中国投资：新西兰北地大区同意协助中铁，为“一带一路”投资提供咨询
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
法国周一表示,欧元区财经官员讨论欧元的升势,但多名财长淡化此一议题,而七国集团(G7)料将呼吁"汇率由市场决定".
欧洲央行委员魏德曼表示,讨论欧元币值过高只会分散政府整顿经济的注意力,这番谈话让欧元受惠.此外魏德曼并表示,致力于压低欧元的汇率政策将会导致通胀升高.
欧元兑美元 持稳于北美时段水准,报在1.3406,探向月2月1日创下的15个月高点1.3711,脱离2月8日所创低点1.3353.
日本央行周三及周四将召开例行政策会议,料将维持货币政策不变.
不过市场价格仍反映日央行扩大宽松政策,因日本首相安倍晋三持续向央行施压要求采取大胆措施,以达成新的2%通胀目标.(完)
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路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
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路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0733GMT，外资在韩国股市卖超737 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月14日 -73.7 21.7 44.6 ^4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8 31.4 4 月10日 -54.1 -4.5 6.4 4 月 7日 -77.9