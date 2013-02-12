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亚洲 | 2013年 2月 12日 星期二 15:36 BJT

东京汇市: 日圆扳回部分跌幅,朝鲜核试验影响市况有限

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3391     1.3406      -0.11      +1.49     1.3194
 美元/日圆                         94.19      94.30      -0.12      +8.59      86.74
 欧元/日圆                        126.13     125.96      +0.13     +10.20     114.46
 美元/瑞郎                        0.9204     0.9201      +0.03      +0.54     0.9155
 英镑/美元                        1.5656     1.5657      -0.01      -3.66     1.6251
 美元/加元                        1.0063     1.0047      +0.16      +1.43     0.9921
 澳元/美元                        1.0251     1.0254      -0.03      -1.37     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8361     0.8351      +0.12      +0.94     0.8283
 澳元/日圆                        96.550     96.490      +0.06      +7.12     90.130
 新西兰元/日圆                    78.740     78.570      +0.22     -44.08    140.820
 英镑/日圆                        147.45     147.13      +0.22      +4.71     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2256     1.2284      -0.23      -2.26     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
      
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 (编译/审校 张明钧/艾茂林/张若琪)
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