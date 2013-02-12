东京汇市: 日圆扳回部分跌幅,朝鲜核试验影响市况有限

****全球外汇市场一周综述：朝鲜紧张局势升温，法国选情捉摸不定--PDF版本****
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2p2jzwG
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3391 1.3406 -0.11 +1.49 1.3194 美元/日圆 94.19 94.30 -0.12 +8.59 86.74 欧元/日圆 126.13 125.96 +0.13 +10.20 114.46 美元/瑞郎 0.9204 0.9201 +0.03 +0.54 0.9155 英镑/美元 1.5656 1.5657 -0.01 -3.66 1.6251 美元/加元 1.0063 1.0047 +0.16 +1.43 0.9921 澳元/美元 1.0251 1.0254 -0.03 -1.37 1.0393 新西兰元/美元 0.8361 0.8351 +0.12 +0.94 0.8283 澳元/日圆 96.550 96.490 +0.06 +7.12 90.130 新西兰元/日圆 78.740 78.570 +0.22 -44.08 140.820 英镑/日圆 147.45 147.13 +0.22 +4.71 140.82 澳元/新西兰元 1.2256 1.2284 -0.23 -2.26 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 张明钧/艾茂林/张若琪)
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路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0733GMT，外资在韩国股市卖超737 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月14日 -73.7 21.7 44.6 ^4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8 31.4 4 月10日 -54.1 -4.5 6.4 4 月 7日 -77.9
初步统计，2017年一季度社会融资规模增量为6.93万亿元，比上年同期多2,268亿元。其中，一季度对实体经济发放的人民币贷款增加4.5万亿元，同比少增1,615亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加782亿元，同比多增3,072亿元；委托贷款增加6,347亿元，同比多增862亿元；信托贷款增加7,349亿元，同比多增5,756亿元；未贴现的银行承兑汇票增加6,800亿元，同比多增9,005亿元；企业债券融资净减少1,472亿元，同比多减1.5万亿元；非金融企业境内股票融资2,948亿元，同比多108亿元。3月份社会融资规模增量为2.12万亿元，比上月多1.03万亿元。