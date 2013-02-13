纽约汇市: 日圆持稳,因谨慎的投资者在G20会议前削减押注

* 英国央行总裁金恩和俄罗斯官员的讲话提振美元/日圆

* 日本央行政策会议在周四结束

* 英镑兑美元触及数月低位

路透纽约2月13日 - 日圆兑美元周三在前一日大涨后基本持稳,因在本周稍后20国集团(G20)财长和央行行长会议举行前投资者越发谨慎.预计汇率问题将是会上的热议话题.

俄罗斯副财长Sergei Storchak发表讲话称,日圆明显估值过高,"无迹象"显示日本当局在干预汇市打压日圆.投资者将他的讲话视为为日圆走软开绿灯.

本周在莫斯科举行的G20会议存在不确定性,市场的普遍看法是,日圆弱势将是议题之一.

市场对即将举行的意大利大选和意大利公债标售得标利率攀升等因素感到不安.

"目前,日圆的双向风险加剧,因避险情绪增加,"纽约梅隆银行的市场策略部董事Samarjit Shankar表示.

他还表示,尽管部分七国集团(G7)官员曾表示,周二发表的G7声明中,矛头并非单指向日本,但投资者普遍认为,G7对日圆走软趋势并未感到不安.

这表明,G7对日圆走软的不满并不会阻止日圆下跌.

"G7对日圆走软的表态只是日圆/美元跌势的一个限速标志,并不是停车标志,"汇市经纪公司Faros Trading的研究部主管Dan Dorrow表示.

纽约尾盘,美元兑日圆 小跌至93.47日圆,低于周一触及的三年高位94.42日圆.欧元兑日圆 尾盘报125.70日圆,当日持平,远低于上周触及的34个月高位127.71日圆.

日圆周二上涨,因一七国集团(G7)官员表示,G7声明旨在显示对日圆过度波动的担忧.加拿大财长费海提周三表示,声明显示共同努力,并非单指日本.

英央行总裁金恩称旨在令国际汇市紧张状况降温的G7声明应容易理解,对声明被误读感遗憾.

在周四日本央行货币政策会议结果出炉前,市场可能也会表现谨慎,尽管许多投资人预计日本央行在4月新总裁上任前不会出台新的放宽措施.

**欧元受压**

欧元兑美元 持平,报1.3450美元.一些策略师表示,欧元在G20会议前也可能横盘整理,但如果欧元区周五公布的国内生产总值(GDP)数据显示经济萎缩,欧元可能受压.

分析师表示,意大利周三早的公债标售得标利率自10月来首次上涨,令欧元承压.

纽约梅隆银行资金流数据显示,意大利公债连续八个交易日出现净卖出,而欧元则为连续四日.

欧元已从2月初触及的15个月高位回落,上周在欧洲央行总裁德拉吉对欧元区经济成长前景下滑风险提出警告后,欧元延续跌势.

英镑周三跌至多个月低位,此前英国央行表示,通胀将在较长时间内保持在较高水平,且央行总裁金恩谨慎指出,通过增加购债规模来提振疲弱经济复苏的成效可能有限.

英镑兑美元 下跌0.8%,至1.5542美元.(完)

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