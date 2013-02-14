东京汇市: 日圆兑美元和欧元下滑,静候日本央行政策决议

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3448 1.3453 -0.04 +1.93 1.3194 美元/日圆 93.40 93.37 +0.03 +7.68 86.74 欧元/日圆 125.59 125.64 -0.04 +9.72 114.46 美元/瑞郎 0.9166 0.9168 -0.02 +0.12 0.9155 英镑/美元 1.5534 1.5541 -0.05 -4.41 1.6251 美元/加元 1.0012 1.0016 -0.04 +0.92 0.9921 澳元/美元 1.0358 1.0369 -0.11 -0.34 1.0393 新西兰元/美元 0.8472 0.8454 +0.21 +2.28 0.8283 澳元/日圆 96.730 96.640 +0.09 +7.32 90.130 新西兰元/日圆 79.120 78.600 +0.66 -43.81 140.820 英镑/日圆 145.07 145.16 -0.06 +3.02 140.82 澳元/新西兰元 1.2218 1.2291 -0.59 -2.57 1.2540 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 艾茂林/戴素萍/徐文焰/李春喜/张涛/王洋/李婷仪)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。