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亚洲 | 2013年 2月 14日 星期四 11:49 BJT

东京汇市: 日圆兑美元和欧元下滑,静候日本央行政策决议

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3448     1.3453      -0.04      +1.93     1.3194
 美元/日圆                         93.40      93.37      +0.03      +7.68      86.74
 欧元/日圆                        125.59     125.64      -0.04      +9.72     114.46
 美元/瑞郎                        0.9166     0.9168      -0.02      +0.12     0.9155
 英镑/美元                        1.5534     1.5541      -0.05      -4.41     1.6251
 美元/加元                        1.0012     1.0016      -0.04      +0.92     0.9921
 澳元/美元                        1.0358     1.0369      -0.11      -0.34     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8472     0.8454      +0.21      +2.28     0.8283
 澳元/日圆                        96.730     96.640      +0.09      +7.32     90.130
 新西兰元/日圆                    79.120     78.600      +0.66     -43.81    140.820
 英镑/日圆                        145.07     145.16      -0.06      +3.02     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2218     1.2291      -0.59      -2.57     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
    (完)
    
      
           
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 (编译/审校 艾茂林/戴素萍/徐文焰/李春喜/张涛/王洋/李婷仪)

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